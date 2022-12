Biopoética no canto de biopolítica

No último Premio Ramón Piñeiro de Ensaio trátase o tema da maternidade. Pode semellar a primeira vista que esteamos diante dun estudo, outro máis, que sirva para defender a maternidade entregada; porén, a última publicación literaria de María do Cebreiro Rábade Villar, vai xusto na dirección contraria, aínda que polo seu título, Maternidades virtuosas, poida chegar a despistar.E estamos diante dun ensaio que poderiamos definir como modélico porque a partir do coñecemento exhaustivo da realidade que se trata colócanse os alicerces para crear un debate.

O libro nace como unha necesidade persoal, pero tamén social, de tratar o tema de ser nai desde unha perspectiva feminista que nos abra os ollos, non para posicionarnos en contra desas análises que colocan a muller como autora necesaria para levar a cabo o proceso de crianza tendo que renunciar a moitos aspectos e facetas da súa vida persoal, senón para facernos pensar e reflexionar sobre os devanditos aspectos que poden implicar perda de autonomía como mulleres.Doutra banda, este Maternidades virtuosas é unha crítica ao proceso actual de crianza que envorca no acto de criar un fillo ou filla os ideais neoliberalistas presentes sobre todo no mundo laboral e da empresa. Este pensamento tan vixente no noso día a día chega a coartar as nosas liberdades, tamén como mulleres-nais, ata caermos nun proceso no que chegamos a externalizar e a profesionalizar a crianza.

Decatámonos, xa que logo, que o título do ensaio é irónico e vén explicado polo subtítulo que o acompaña. Non imos ver unha exaltación do concepto de maternidade como algo necesario que serve para completar a realidade da muller e culminar a súa existencia. A obra é unha crítica a todos eses modelos novos de contextualizar a maternidade na nosa realidade actual que abocan a nai a un transcurso de cambio e de aprendizaxe constantes, que coloca a maternidade como protagonista única da nosa vida e que crea a necesidade da busca da perfección absoluta no proceso de ser nai mediante modelos de empresa capitalistas.

O ensaio avanza cara a un estudo filosófico polo miúdo e rigoroso do tema, onde a autora expón unha serie de modelos profesionais para incidir na necesidade de non lles transmitir ás fillas e fillos os padróns laborais creados polo capitalismo. É aquí onde aparece o concepto de biopoética, isto é, un modelo de criar que se basea en aspectos contrapostos co modelo de estratexias orientadas a dirixir as relacións de poder para facer da vida algo administrable, isto é, a biopolítica.

Con todo, desde a súa perspectiva persoal como nai e con ironía e moito humor, a autora quere dar paso tamén á esperanza deixando claro que non é en absoluto unha crítica á maternidade de seu senón un aviso para estarmos alerta perante os novos modelos de maternidade (e de paternidade) impostos.