Bibliófilos e letraferidos

A bibliofilia, entendida como o amor polos libros que deriva no coleccionismo de exemplares en xeral e, sobre todo, daqueles máis raros ou curiosos, é unha paixón que existe dende que o ser humano foi quen de recoller por escrito as súas palabras. Mais no sentido e alcance que hoxe adoitamos darlle ao termo xorde con forza a finais da Idade Media e, principalmente, ao longo do Renacemento, cando humanistas, reis e grandes nobres comezaron a atesourar manuscritos, incunables, epístolas, autógrafos e outras pezas de valor.

Antes de repasar algúns dos máis célebres bibliófilos históricos (que son lexión e que, polo mesmo, non poden ser todos referidos nun artigo breve coma este), convén advertir que a nobre bibliofilia non debe confundirse coa bibliomanía (a acumulación obsesiva de exemplares que nin se len, propia de enfermizos acaparadores compulsivos), nin tampouco co proceder dos bibliopiratas (ladróns de libros), nin dos que crean o seu particular bibliotafio (isto é, aqueles que secuestran os libros máis prezados impedindo que o mundo os coñeza).

"A bibliofilia é unha paixón que existe dende que o ser humano foi quen de recoller por escrito as súas palabras"

Un dos primeiros grandes bibliófilos da tradición medieval foi Richard de Bury (1287-1345), monxe bieito e bispo de Durham, que escribiu o "Filobiblión" (1344), obra coa que pretendía transmitir aos cregos do seu tempo o amor polos libros. Nesta obra relata os seus esforzos por arrecadar libros estimables para establecer a Biblioteca de Oxford, que ten na súa colección o seu núcleo histórico. Curiosamente morreu na pobreza, mais feliz por ter compartido tanta devoción polos libros.Mais cando se fala de bibliofilia en tempos recuados o exemplo arquetípico é o do célebre escritor e diarista británico Samuel Pepys (1633-1703), quen aseguraba que a biblioteca dun cabaleiro debía ter “en poucos libros e no espazo máis reducido” a máxima variedade de materias, estilos e linguas e que chegou a acumular na súa época a nada desprezable cantidade de tres mil excelentes volumes, hoxe conservados integramente no Magdalene College de Oxford.

Un caso que raia o delirio é o do bibliófilo italiano Antonio Magliabechi (1633-1714). Foi bibliotecario de Cósimo III, Gran Duque da Toscana, e a súa paixón chegou a tal punto que durmía na propia biblioteca, sen case comer, dedicado en corpo e alma a esta, pois nunca saíu de Florencia, o que non o privou de coñecer de memoria, ademais da biblioteca da que coidaba, moitas outras de todo Europa que os colegas lle describían en cartas. Ao finar deixou como legado á cidade de Florencia a súa propia colección, composta por máis de 30.000 volumes, hoxe visitable na Biblioteca Nacional Central de Italia.

"Un caso que raia o delirio é o do bibliófilo italiano Antonio Magliabechi (1633-1714): a súa paixón chegou a tal punto que durmía na propia biblioteca"

Na tradición hispana son tamén moitos os nomes coñecidos de bibliófilos, dende reis como Alfonso X O Sabio, Sancho IV ou Isabel A Católica ata outros como os de Hernando Colón (o fillo do celebérrimo navegante), o Marqués de Santillana ou o Conde Duque de Olivares e, andando os séculos, Marcelino Menéndez Pelayo e unha ben longa lista. Mais, entre todos eles, cómpre salientar a figura do estremeño Bartolomé José Gallardo y Blanco (1776-1852), erudito anticlerical que tivo que exiliarse en Londres, pero que, ao restaurarse o réxime liberal, regresou a España e ao seu cargo de bibliotecario do Congreso dos Deputados. A el débese o monumental "Ensaio dunha biblioteca española de libros raros e curiosos" (1863), alén doutros moitos traballos que o converteron no estudoso literario máis influente daquela altura.

Nesta nómina de notables bibliófilos habería aínda que ocuparse doutros moitos persoeiros, pero, por falta de espazo, conformareime apenas con amentar un máis: Sir Thomas Phillipps (1792-1872), baronet que reuniu preto de 40.000 libros e 60.000 manuscritos. Tan fabulosa colección inundou, literalmente, a súa mansión, acabou por arruinalo e facer que perdese a familia. Os libros foron para el o que para Sméagol o anel do poder, transformándoo nun ser intratable, egoísta e túzaro, que esqueceu que por riba dos libros están a vida e as persoas.

Non hai dúbida de que a bibliofilia se envolve dunha unción que traspasa os séculos. E por iso as bibliófilas e bibliófilos do mundo teñen dende hai máis de media centuria o seu particular templo: a Asociación Internacional de Bibliofilia, fundada en París en 1963, sociedade que fomenta encontros, publica obras especializadas e asesora arredor de todo este fascinante e infindo mundo do amor aos libros que comparten os letraferidos.