Se tivese que explicar o que máis me desgusta dos paneis solares, diría que son as expectativas que concitan en nós: un entusiasmo desproporcionado e disparatado moi similar ao producido polas imaxes, que sempre nos convencen de que o que vemos non é outra cousa que a constatación visíbel e minuciosa dunha peripecia (no sentido aristotélico de “punto de inflexión”, de “pasaxe a outro territorio”). Mais nin a salvación do mundo, nos primeiros, nin a exhibición do seu devir, nas segundas, entran dentro das súas capacidades, como se a lóxica coa que operan os paneis e as imaxes quixese advertirnos do detritus futuro ao que todo está abocado. O cineasta Manuel Lógar (A Coruña, 1993) analiza na súa última obra os efectos desa dupla alucinación, nun filme tan precioso como reflexivo.

En marzo de 2020, o director coruñés foi convidado polo Institut d´Aquitectura Avançada de Catalunya (IAAC) a realizar un documentario no Centro de Investigación “Valldaura Labs”, encravado no centro mesmo do idílico parque de Collserola, a moi pouca distancia de Barcelona. Alí un pequeno grupo de arquitectos, chegados de todas as partes do mundo, ían levar a cabo un proxecto sobre as cidades do futuro. O seu obxectivo era a elaboración dunha proposta que optimizase, dalgún xeito, as paisaxes urbanas do presente. Mais o que, nun principio, se vislumbraba como a rodaxe do proceso de construción dunha vivenda sustentábel rematou transformándose, debido á pandemia do COVID-19, nunha reflexión dos modos en que se conforman as comunidades. Nove meses de confinamento, seis dos cales foron de illamento absoluto do realizador e unha ducia bolseiros millenials, que deron como resultado oitenta minutos dunha pulida excelencia.

Candida Höfer dicía que “o importante reside na vontade dos espazos e das súas imaxes de mostrarnos algo”. Seguramente a fotógrafa alemá esquecía que sen o desexo de ollar do espectador nada do que dixo sería posíbel. Valldaura: A Quarantine Cabin comeza no medio da noite onde as luces dun dron suspendido sobre un tupido bosque, moito antes de que comecen a aparecer os primeiros títulos de crédito, nos sitúan no punto de vista exacto desde o que Manuel Lógar quere que o contemplemos todo. Trátase dunha cuestión moral. “Tanto o cinema como a arquitectura plantexan decisións éticas para os seus responsábeis”, afirma unha das personaxes nun momento do filme. Deste xeito será o ollo mecánico do artista, o seu ángulo de visión constante o que amalgamará ese desexo ou vontade da que falaba Höfer co noso anhelo de ver.

Pouco a pouco as involuntarias vacacións daqueles que non fuxiron, dos que decidiron permanecer na masía, vai transformando o relato inicial noutro moi diferente, de exilio e soidade. O ambiente festivo da mocidade mestúrase paseniño co sentimento de culpabilidade, co medo ante a gravidade do que está a pasar moi perto deles, coa necesidade de tomar decisións importantes, tanto persoais como colectivas. Xorden os dilemas, as dificultades, as angustias proprias dunha xeración lastrada polo peso das escollas erradas doutros. Con todo, a nova comunidade decide que ten que actuar: elaboran material sanitario con impresoras 3D, constrúen una vivenda e crean unha horta biolóxica.

O resultado final do que aconteceu en Can Valldaura durante a pandemía é, por unha banda, un magnífico documentario sobre unha loita heroica, sobre o proceso creativo dun grupo de persoas inmersas nunha crise de dimensións xigantestas e, por outra, a lección gratuíta e práctica (a edificación como monumento segue aí) dunha irmandade improvisada que nos está a dicir que o futuro do futuro só é posíbel se somos capaces de pechar o círculo da materialidade, de xerar coñecemento ecolóxico global. Renunciar á súa proposta significaría abxurar dos séculos por vir.

Un lugar no mundo

Georges Perec explicaba no seu libro Espèces d’espaces (1974) que as personas vivimos en países, cidades, barriadas e rúas que hai tempo deberíamos ter abandonado, aínda que nunca fomos capaces de desapegarnos delas. “Por iso” acaba dicindo “ficamos onde estábamos e as cousas fican como estaban”.

O mundo (Shijia, 2004), do realizador chinés Jia Zhangke, narra a historia duns mozos que traballan nun enorme parque temático de Beixín onde todo é unha réplica de algo ou alguén importante. Desde alí, os seus protagonistas observan os suburbios onde viven e aos que regresan de volta cada noite sen ter sido capaces de establecer ningún tipo de contacto cos seus semellantes, á deriva.

Charles Chaplin xa nos advertía en Tempos modernos (1936) da posibilidade de que o ser humano desapareza no porvir, esmagado polas cadeas de montaxe ou probabelmente pola soidade que xeran as urbes. Eses territorios onde milleiros de zombies transitan polas rúas, polos centros comerciais, polos museos, sen rumbo nen propósito, impelidos polo que G. A. Romero denominaba “o mero impulso de seguir adiante”.

No mesmo libro citado ao comezo, Perec formula o seguinte desexo: “Gostaríame que houbese lugares seguros, inamovíbeis, etéreos, intocados, mesmo inatinxíbeis, que non cambiasen, arraigados; lugares que fosen referencia, puntos de partida, principios”. “Lamentabelmente”, continúa, “tales lugares non existen”.