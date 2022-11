Lediciosa lectura

Sushi Books, selo de Rinoceronte, presenta en galego, en tradución de Moisés Barcia, Os raspiñeiros, de Mary Norton (Mary Pearson, de solteira, Londres, 1903 - Bideford, 1992), autora de libros de fantasía para nenos, moi coñecida pola serie de novelas The Borrowers, da que este libro é o primeiro, en que unhas diminutas persoas viven en segredo entre nós.

Este primeiro libro, de 1952, foi un éxito nada máis publicarse, obtendo numerosos premios e recoñecementos, e é considerado hoxe como unha das xoias da literatura infantil británica de ficción, tanto pola imaxinación e fantasía da historia como pola calidade literaria da súa prosa. Conta a historia de Arriety e os seus pais Homily e Pod Clock, seres diminutos de aparencia humana (os “serumanos”) que viven agochados nun casarón de humanos, que non poden descubrilos e para os que teñen que pasar desapercibidos, non obstante viviren deles, para o que teñen que roubarlle comida e obxectos que lles son necesarios, o que explica as desaparicións inexplicables para os humanos. A familia vive detrás do reloxo, e quen fai as incursións na procura das necesidades que teñen é o pai, que é moi hábil e experto en raspiñar, pero Arriety quere aprender a facelo e descubrir o mundo e saír da casa tras o reloxo, polo que lle pide ao pai que a ensine e logo que a deixe facelo, o que finalmente consegue. Pero un día, todo cambia, pois Arriety é descuberta, pero por un neno moi especial, do que se fai amiga, e entón a familia vese obrigada a cambiar de vida para sempre.

A historia é sinxela, pero chea de aventuras e obstáculos que vencer, con moito humor e continuas sorpresas: supervivencia, adaptación, evolución... Unha ledicia de lectura.