Historias que non se deben contar

En relación á nosa historia recente, a dos dous séculos últimos, hai agora cousas que xa se poden contar, e das que antes, na ditadura, nin se podía falar. Pódense contar pero non falta quen diga que non se debe, pois pertencen ao pasado e mellor é deixalas sen peneirar. Mesmo aconsellan non revolver o pasado, vivir o presente e mirar ao futuro, esquecendo un sabio consello de Ortega, ao lembrar que o pasado determina o futuro, e cómpre volvelo transparente. En España, en Galicia, hai feitos na nosa historia que se queren condenar ao esquecemento, e tal ocorre con todo o que pasou na ditadura, o réxime autoritario que padecemos entre 1936 e 1978, cando se aproba a Constitución democrática. Malia a linguaxe equívoca de historiadores ilustres, ás veces parece que vivamos nun franquismo tardío, por todo aquilo do que non se debe falar.

Así, en España nin se fala, nin se debe falar, da Constitución de 1812, moi avanzada e coa que tanto se puido facer e para ben, ou da Segunda República, que no eido educativo trouxo avances moi substantivos, como mostran estudos diversos que analizan feitos e datos coa obxectividade necesaria. En Galicia hai moitas cousas aínda por saber, e moitas nunca se saberán, entre elas a historia dunha outra educación que puido ser e non foi, malia termos estudos relevantes que apenas se difunden.

Esta obra de Paula Carballeira, As alumnas, que vén de publicar Galaxia, recupera historias das que non se podía falar antes e agora nin se debe, mais hai que falar, alto e claro, de todo, porque a desmemoria é o peor mal que pode infectar unha sociedade, aínda que haxa quen nos queira parvos e desmemoriados. As alumnas fala dun dos colectivos que máis padeceu a persecución franquista, especialmente nos primeiros meses e anos da revolta contra a Constitución Republicana: o profesorado, sen distinción de etapas e niveis. De todo dá boa conta a cantidade de persoas que no exilio atoparon acubillo en centros de ensinanza das Américas todas, moi especialmente nas universidades. A inmensa maioría dos promotores da Idade de Prata na cultura hispánica, verdadeira Idade de Ouro na galega, fuxiu para o exilio. Moitas persoas quedaron nas cunetas, en cárceres ou privadas de calquera tipo de visibilidade social ou profesional. O caso do maxisterio foi especialmente tráxico.

As alumnas Paula Carballeira

Galaxia, Vigo, 2022. PVP. 11,50 €

Paula Carballeira recupera nesta peza, entre documental e confesional, varias historias de vida, entre elas a de María Nicolasa Paula Barbeito Cerviño (1880-1970), unha das máis importantes promotoras da renovación pedagóxica que se produce en Galicia nos primeiros decenios do século vinte. Hai pouco, a editorial Kalandraka, da man de Antón Costa Rico e Manuela Rodríguez Lorenzo, publicaba un volume fermoso e útil, Mulleres imprescindibles. Educadoras na vangarda do século XX, onde se falaba dos avances que propoñía aquela profesora que, con outras, quixo crear unha escola para educar en liberdade, con conciencia republicana e defendendo o galego como lingua vehicular. Outras mestras, como Amparo Sil García, que asoma nas paxinas deste texto singular, foron carne de gabia. Por comunista!, como agora se volve berrar.

As alumnas son dúas mulleres, Elvira e Rosa, discípulas de María Barbeito e mestras tituladas no que naquela altura era a educación primaria. Encóntranse de novo no enterro da súa profesora, en 1970, e nese fugaz momento recuperan lembranzas, anécdotas, historias, e a vida que puido ser e non foi, ou recontan a que infelizmente foi como foi. Como recordará Elvira, a guerra cambiouno todo.

Son varias as historias de vida que van abrollando neste texto, no que se utilizan técnicas diversas na súa composición e organización, botando man de documentos históricos para mellor retratar aqueles tempos nos que a noite era de pedra, negra de fame, medo e perspectivas vitais. Nos diálogos, nos xogos, e nas cantigas de Elvira e Rosa, estoura o poder dese vedraño integrismo irracional, obtuso, sombrizo, e incluso mesiánico, que tantas veces condenamos por afogar vidas inocentes e indefensas noutros países, cando forma parte, infelizmente, do noso ADN. As alumnas é unha lección, fermosa e dura, de historia, o que xa é moito. Cómpren máis.