Da abolición á emancipación

Na década de 1780, só en barcos negreiros ingleses, foron transportadas arredor de 300.000 persoas secuestradas en África para seren vendidas como escravas nos portos do Caribe e de América do Norte e Inglaterra. Só vinte e sete anos despois, en 1807, o parlamento inglés prohibía a trata, o comercio transatlántico de persoas escravas. Que foi o que sucedeu, daquela, para pasar da súa aceptación á súa abolición en apenas unha xeración?

A abolición da trata: No ano 1781 prodúcese un feito, que, sen ser ningunha novidade na historia da trata, foi o desencadeante dunha reacción a prol da abolición entre o público inglés. Ese suceso, como relata Walvin na súa Breve historia da escravitude (2020), foi a masacre do Zong, un barco negreiro que o día 29 de novembro de 1781 botou pola borda 142 escravos vivos para poder alcanzar a costa con auga suficiente para que os superviventes puidesen chegar a Xamaica. Os propietarios do barco pretenderon cobrar do seguro unha indemnización pola perda, algo que non lograron debido á negativa da empresa aseguradora, o que motivou que os propietarios a fosen denunciar ante a xustiza. Esa masacre, que inmortalizou Turner no seu cadro Barco de escravos (1840), e o xuízo deron pé a un intenso debate intelectual, tanto na prensa inglesa como no seu Parlamento, protagonizado por Clarkson e Wilberforce que -logo dun pequeno retroceso polo medo ao contaxio revolucionario xacobino-, culminou no ano 1807 coa lei que puña fin á trata de persoas escravas en navíos da Gran Bretaña. Obviamente, os ingleses non ían renunciar a un lucrativo negocio en beneficio dos franceses, españois ou calquera outra nación con intereses nese mercado, polo que logo de que os norteamericanos tamén abolisen a trata en 1808, promoveron que o Congreso de Viena (1815) condenase a trata, aínda que os españois e os portugueses continuaron transportando persoas escravas a Brasil e Cuba, fundamentalmente, até o ano 1860; se ben que non foi até 1890 que a maioría das nacións de ambos os lados do Atlántico implicadas historicamente no comercio asinaron a Convención de Bruxelas, pola que se comprometían a loitar contra a trata ilegal.

A abolición da escravitude: Ora ben, o feito de abolir a trata non supuxo automaticamente a abolición da escravitude. Neste sentido, á marxe da abolición pioneira da escravitude promovida polos xacobinos franceses e inspirada por abolicionistas como Condorcet, Olympe de Gouges ou Sonthonax no ano 1794 -aínda que axiña se suspendeu e Napoleón restituíuna no ano 1802-, e polos xacobinos negros, entre os que salientaba Toussaint Louverture e Pétion, que lograron a independencia de Haití, o primeiro estado de escravos emancipados, a abolición da escravitude en América e Europa non se logrou até ben entrado o século XIX.De feito, un persoeiro tan salientable do pensamento liberal como Jefferson, autor principal da Declaración de Independencia do 4 de xullo, na que sostén “como evidente esta verdade: os homes son creados iguais” e afirma que entre os dereitos inalienables deses homes está a liberdade, era, o mesmo que Washington ou Madison, propietario de escravos, e nos EE UU a escravitude tan só se aboliu no ano 1865, logo da “proclamación de emancipación” que afectou só aos escravos que escapasen do control confederado durante a guerra de Secesión en 1863.

Así mesmo, a maioría das nacentes nacións latinoamericanas optaron por diferentes formas legais, que oscilaron entre a abolición total (Chile, 1823; Bolivia, 1826; México, 1810 e, definitivamente, en 1829; Brasil, 1888), e diferentes estratexias do que se deu en chamar leis de “ventres libres”, que garantían que dalgún xeitos as persoas nacidas dunha escrava acabarían obtendo a liberdade. Ademais, habería que engadir as colonias españolas de Porto Rico (1873) e Cuba (1880 e, definitivamente, 1886).

Finalmente, alén do Reino Unido, que aboliu a escravitude en 1838, outros países “pioneiros” foron España (1837, só na península e nas illas Baleares e Canarias), Francia (1848, trala restitución de 1802) e Portugal (1854, parcialmente, e 1869, en todos os casos).