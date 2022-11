Unha ola galega para alimentar o mundo

Os irmáns José e Alejandro Añón, os históricos oleiros da Serradela (Meder), xa non cocen o seu barro en Salvaterra de Miño. Xubiláronse hai cousa dun mes despois de toda unha vida modelando olas, pratos, cazolas, palmatorias, cantacucos e potas.

A produción destes oleiros, especializados en louza, comercializábase exclusivamente no seu obradoiro. “Nós non iamos ás feiras tradicionais. Tampouco ás especializadas, coa única excepción da que organiza o Concello de Oleiros, na que participamos desde a súa creación hai vinte e sete anos”. Alí un colaborador do cociñeiro José Andrés comproulles unha ola coa que, segundo lles dixo, o chef asturiano ía preparar un xantar para o presidente Obama, en Washington.

Acordoume esta historia, que me contaron os Añón hai un ano, cando limos nos medios que un retrato do cociñeiro humanitario que lidera a organización solidaria World Central Kitchen ía formar parte do National Portrait Gallery de Washington. O español foi elixido como unha das persoas que representan o Portrait of a Nation (retrato dunha nación), a serie coa que, cada dous anos, o museo do Smithsonian Institution recoñece as personalidades máis destacadas da vida política, cultural, social e deportiva de Estados Unidos. Xunto o retrato deste popular chef asturiano, colgáronse tamén o das tenistas Serena e Venus Williams, o da cineasta Ava DuVernay, o da avogada e activista polos dereitos dos nenos Marian Wright Edelman, o do executivo musical e filántropo gañador do Grammy Clive Davis e, por último, o do doutor Anthony Fauci, asesor de varios presidentes dos EEUU en materia de sanidade e director da loita contra a pandemia da covid en Estados Unidos.

O cadro que retrata a José Andrés leva un título en espanglish: “José Andrés and the Olla de Barro that feeds the world” (José Andrés e a ola de barro que alimenta o mundo) e foi pintado por Kadir Nelson, un artista e ilustrador especializado na cultura afroamericana moi coñecido polas súas portadas da revista "The New Yorker" ou "Rolling Stone" e polas de discos de músicos como Michael Jackson ou o rapeiro Drake; tamén polas súas colaboracións co cineasta Steven Spielberg.

No cadro que protagoniza o cociñeiro de Mieres, este aparece en primeiro plano termando coas mans da mesma ola de barro que modelaron os Añón en Meder hai uns quince anos. Detrás del, unha escena que representa unha emerxencia humanitaria indeterminada na que unha lexión de mulleres e homes de todas as razas, todos eles cos pés na auga, sosteñen nas súas mans caixas con comida e alimentos. “Este retrato no es “Yo, la persona”, sino que es “Nosotros, la gente”, la gente que alimenta al mundo. Desde las mujeres y hombres de @wckitchen, hasta aquellos que muestran amor alimentando a su familia, hasta cada uno de nosotros dedicados a la simple misión de cambiar el mundo a través del poder de la comida”, declarou con humildade o homenaxeado.

O retrato de José Andrés e a súa ola de barro made in Galicia presentouse nunha gala que tivo lugar en Washington o pasado día 12 de novembro nunha cea que pretendía recadar tres millóns de dólares (a entrada tiña un prezo mínimo de 2.500 dólares), a presentadora de José Andrés foi Laurene Powell Jobs, a multimillonaria viúva de Steve Jobs. Entre os anteriores galardoados co Premio Retrato dunha Nación están figuras como Aretha Franklin ou Carolina Herrera en 2015; Madeleine K. Albright, Spike Lee e Rita Moreno en 2017; e Frances Arnold, Jeff Bezos e Anna Wintour en 2019.

Os irmáns Añón decláranse admiradores do traballo de José Andrés xa que “o que fai ten moito mérito”. “Coincidiu que a ola coa que aparece no cadro é nosa porque lle gustou, e iso para nós é un orgullo”. “No tempo do noso pai estas olas eran máis baixas e máis rectas e nós empezamos a facelas máis altas e cunha boca máis estreita, para que conservara mellor a calor”.