Símbolos e identidade

Se queremos falar de deseño gráfico hoxe en día, cabería preguntarse: que non o é? Todo o que nos rodea está debuxado, é unha idea. A medio camiño entre cultura e industria, como a marca do café coa que acompañamos este xornal; o deseño é tamén paisaxe e identidade, o rexistro dun país. Así o podemos descubrir na exposición A Galicia Deseñada. Símbolos, marcas e identidades gráficas, que acolle a Sala Normal da Universidade da Coruña ata o 13 de xaneiro de 2023.

Comisariada por Cibrán Rico López e Suso Vázquez Gómez, do estudo Desescribir, e mais Marcos Dopico, profesor titular na Facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo, a mostra presenta unha selección de cen pezas que percorren a evolución desta disciplina. “Á falta dunha historiografía do deseño galego” é o que Suso Vázquez lembra como punto de partida para levar a cabo a exposición; e engade: “os tres temos experiencia como profesores e decatámonos de que non había fontes documentais da materia, especialmente para os alumnos”.Deste xeito, a través dunha secuencia narrativa coherente que xira en torno a cinco etapas clave, “establécense lazos de continuidade entre as marcas e os diferentes períodos”, comenta Vázquez. A mostra comeza na Idade Media, coa ineludible colaboración do deseñador e referente, Pepe Barro; e chega ata a contemporaneidade, pasando pola industrialización, a autarquía e a democracia. Cada símbolo é un relato do seu tempo, testemuño dun presente que xa foi. Porén, en palabras do comisario, “hai unha serie de rexistros formais que se van repetindo ao longo do tempo”. Este é o caso da vieira que, se ben serve de inicio para a mostra, está tamén presente na última peza do percorrido: o deseño de Xosé María Torné para o símbolo de Galicia Calidade. “É unha especie de sentido de permanencia, de identidade que todo o mundo recoñece e asocia a Galicia”, conclúe Vázquez.

A exposición amosa, ademais da representación gráfica dos símbolos, exemplos da gráfica aplicada aos obxectos, tecendo a relación entre cultura e industria que existe no deseño. “A moita xente chámalle a atención que é unha mostra na que pode haber exemplares de Nós deseñados por Castelao, como un referente clarísimo da nosa cultura artística e política, a carón dunha antena parabólica de Televés ou dunha caixa de gasosas”, comenta Suso Vázquez, como un xeito de restarlle solemnidade ao propiamente cultural e levalo á nosa cotiandade.

Moitas das pezas proveñen das coleccións particulares dos tres comisarios, mentres que outras están presentes grazas á colaboración dalgunhas importantes institucións, como a Biblioteca de Galicia, a Fundación Penzol de Vigo, o Museo do Pobo Galego ou a Real Academia Galega. Deste xeito, entre os obxectos máis curiosos, hai exemplares da revista Atlántida, impulsada por Urbano Lugrís durante un breve período dos cincuenta, e que foron deseñados polo propio artista; catálogos da fundición Malingre de Ourense, que pechou as súas portas nos anos 70 do século pasado; ou unha peza do Estudo Quid, recoñecido estudo de deseño galego-portugués do mesmo período.

“O máis complicado foi a falta de fontes”, conta Vázquez, “este foi un traballo de prospección, de ir de persoa a persoa e de investigar a cegas sobre logotipos moi destacados e tamén moi esquecidos”; e prosegue, “a nosa ambición é que esta exposición e o catálogo que vai saír sirvan de punto de partida para que a xente continúe este traballo de investigación”.

Ata o final da exposición terán lugar, ademais, unha serie de actividades que xiran en torno á historia do deseño galego. Así, Pepe Barro virá contar a súa traxectoria, mentres que tamén se realizará un coloquio para poñer en relevo o desequilibrio que existe entre mulleres e homes dentro da profesión. Pola súa banda, poderemos escoitar a curiosa historia do Estudo Quid; e Xosé María Torné, deseñador da bandeira de Nunca Máis contará como xurdiu este deseño, agora que se compren vinte anos do acontecer. Finalmente, o día antes do peche da exposición terá lugar un coloquio titulado “deseñar o deseño galego”, onde coñeceremos a perspectiva de creadores dos 80 e 90, unha época clave desta profesión que torna en sinxelos trazados o universal.