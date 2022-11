Esencia punk, xardín común

O Leo, o Constenla e mais o Sobrado tiran de moito máis que de talento para, dese xeito, poñer a Suso Vaamonde nun fantástico marco contemporáneo, de esencia punk e cun xardín común. Estamos a falar, desde logo, de Tres pés para un Suso, un proxecto tan imprescindible como cargado de riscos nuns tempos nos que a música camiña por eses lugares tan pouco orgánicos e tan inhóspitos para quen ve nela unha arte que vai moito máis aló de ser un mero pasatempo de bailes cuestionables e discursos, tantas veces, baleiros de case todo e cargados de plástico e esterqueira.

Cadaquén co seu estilo, coa súa voz e perspectiva, co seu método, cos seus arranxos e co seu xeito de entender a canción de autor e fundamental e especialmente a un Suso Vaamonde obviamente referenciado e valorado como centro gravitacional de todo neste proxecto. Din eles que aprendendo do Leo o que supón arriscar aprendendo, sen medos e sen cancelas. Tres músicos entregados á santa necesidade da mistura, da heterodoxia e da causa común que abofé case sempre pode con todo. Suso era iso para eles: un músico capaz de case todo nun mundo no que levantaba o fouciño, rabuñaba e plantaba cara ante a apisonadora que todo o quere enterrar.

Terra, cultura, idioma e fungueiros en alto, entre Silvio e Dylan, entre o Zeca e Cohen, entre Woody Guthrie e Víctor Jara. Do Mississippi ao Courel, do monte máis vizoso ao mar salgado ou ao regato pequeno, e sempre coa voz de Suso e mais a letra ígnea da nosa poesía máis espetada na pel e na terra. Contan que comezaron a ensaiar mentres imaxinaban un xogo de mesa vaamondiano xirando por unha Galiza a cabalo na espiral daquelas cancións que se espían entre arranxos daquela xeira. Pero chegou a pandemia, truncou o ritmo, parouno todo e tiveron que apazuguar e agardar. Tempo así para aínda asentar máis cada paso, poñer pé en firme e escoller mellor cada carreiro.

Tres músicos, tres cancións por cada un e sempre o compromiso de seren banda os uns dos outros, aínda co reto de aprenderen a tocar instrumentos que nunca antes tocaran. Así foi como chegan estas nove, máis unha, cancións nun exercicio de incuestionable intervención musical, poética e si, tamén política.

Sen intención de contentaren a ninguén, nin de iren polo camiño doado do traxe á medida e, por suposto que sen medo a coller o mundo pola lapela e berrarlle a dous centímentros do peteiro o fantástica que foi a carreira humana e musical de Suso Vaamonde por moito que se tentara esquecer, por deixadez ou adrede. Ukeleles, terceiras mariñeiras, guitarras artesáns, voces cuspidas de poesía e sensibilidade e moito ombro a ombro na vella trincheira da canción de autor tantas veces vilipendiada e pouco posta no valor social que se merece.

Tres pés para un Suso é, ademais, un traballo de artesanía musical cociñado no estudo de Roberto F. Sobrado en lume de leña e pota de cobre, e despois aquelado por Chuko JR López poñendo cada cousa no seu sitio e e dándolle a capa de aceite, sal e pementón precisa para poder mollar o pan en cada ración e en cada canción. Leo Arremecághona, Xosé Constenla, Roberto Sobrado e Suso Vaamonde, xuntos e revoltos, que podía saír mal? Pasade xa polo seu bandcamp e escoitade.