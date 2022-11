Nunha das últimas entregas que Paula Carballeira dá ao prelo a fenesa recunca no tema do medo, pode que para espantalo ou para facerse amigable con aquelas situacións que a inquedan e, ás veces, a atormentan. A miúdo, a imaxinación circula por vieiros insospeitados e fai que se perciban amenazas alí onde só aniñan conxecturas, imprecisións e vaguidades que outros queren que vexamos ou que a nosa fantasía elabora e a nosa mente engrandece ou magnifica.

Baixo o esquema conto-aviso-reflexión preséntanse relatos quizais coñecidos porque permanecen no imaxinario colectivo da poboación, mais ou menos con achegas propias ou mesmo froito da invención pero que en calquera caso alertan sobre a presenza dun perigo, a chegada da morte, a aparencia de sons estraños ou mesmo de comportamentos inexplicables que dan resposta a fenómenos para os que non atopamos xustificación, e entre liña e liña, parágrafo e parágrafo o lector irá imaxinando que misterio gardan os bonecos e bonecas que nos ollan coma persoas, soñará co home do sombreiro como fixo Lois antes de coller o tren, especulará acerca de onde vén o cheiro a cera ou tentará explicar o pranto dun bebé que disque é un dos sons máis insoportables para o oído humano e todos os avisos serán poucos para deixar de sentir medo, aínda que se aplique o sentido da racionalización porque o descoñecido convértese nun poderoso imán que atrapa a quen tenta descubrir o que hai máis alá.

As persoas asustámonos, de feito, a nós mesmas dende o nacemento da especie a través de todo tipo de métodos como contar historias e mostra disto son as que se recollen neste volume, algunhas delas de colleita propia da autora e outras de rapaces de 5º e 6º de Primaria e que amosan o gusto por este tipo de manifestacións.