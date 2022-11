A aventura da procura

Celebramos hoxe o nacemento ás letras galegas impresas dunha nova autora, trátase de Carmen P.G. Granxeiro, unha cinematógrafa e artista multidisciplinar luguesa que ata este momento cultivara os eidos da videocreación e tamén do deseño gráfico, a ilustración e a fotografía e que agora vén sumar a literatura a ese mundo propio no que xa experimentara o formato do videopoema. Unha artista comprometida que pon o seu labor creativo nas diferentes artes ao servizo do seu activismo social no feminismo, no animalismo, na defensa dos dereitos LGTBI e na política. Co título de Estranxeiras, esta incursión na narrativa vén rodeada de éxito xa que foi o II Premio Pinto e Maragota pola diversidade sexual e de xénero convocado polo Concello de Pontevedra en colaboración con Edicións Xerais.

B chega na súa moto a unha aldea galega de nome longo e difícil de reproducir para unha alemá que foxe de Berlín. Ao chegar ao lugar arredado das grandes cidades coincide con Alicia, que marcha a Portugal con varias maletas para poñer quilómetros polo medio. Na aldea de vinte habitantes conviven Herminia e Maruxa, que asistirán á adaptación da foránea nunha contorna case que oposta á que está afeita. Mara e o seu fillo Antón chegan tamén á aldea para pasar as vacacións do verán na casa da tía Maruxa. Estableceranse, así, novas relacións entre as personaxes, elenco que vai en aumento segundo van transcorrendo as páxinas, ao mesmo tempo que loitarán contra a instalación dun megacentro deportivo na aldea promovido por Baldomero, un construtor con poder que quere tirar proveito da especulación urbanística. A autora amosa un universo das relacións aberto e universal que abrangue non só aos humanos senón que inclúe tamén o mundo animal e vai ser precisamente neste contexto onde aproveita para inserir a utilización da linguaxe non binaria “aquele sería outre amigue non binarie”. Todas nun momento determinado vimos de fóra e somos ese elemento alleo que chega a unha comunidade, todas somos estranxeiras, xente na procura da súa identidade, xente que se está a construír, a descubrir e a aceptar tamén. A escritora amósanos como esa busca e descubrimento é un proceso que pode acontecer en calquera momento da nosa vida e aínda cando cremos que xa todo esta definido e seguro pode chegar alguén que o descoloque/coloque todo e poña o noso mundo patas arriba. O mundo animalista, co gate negre que se achega á casa de B, a alimentación vegana, a crítica á especulación e ao consumismo completan unha obra entretida, que está en constante movemento á procura de as personaxes asentaren a súa identidade no colectivo, mais tamén no individual, coa aldea tradicional galega como pano de fondo e espazo aberto a todas as realidades e que quere dar tamén un azo de esperanza ao rural acolledor de todas, de todos e de todes. Estranxeiras Carmen P.G. Granxeiro

Vigo, Xerais, 2022. PVP. 16,62€