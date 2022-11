As horas felices

O Patio Herreriano. Museo de Arte Contemporáneo Español, en colaboración co Legado Berta Cáccamo, vén de publicar o volume Berta Cáccamo. Horas felices/ Un transitar, resultado editorial dos dous proxectos expositivos que se puideron contemplar no museo de Valladolid na primeira metade deste ano 2022. O primeiro proxecto foi dedicado en exclusiva á pintora e o segundo estaba conformado por un diálogo entre a súa obra e a de artistas da colección do Patio Herreriano como Juan Navarro Baldeweg, Juan Uslé, Miguel Ángel Campano, Alfonso de Olivares ou Juan Puig Manera.

So a responsabilidade curatorial de Juan de Nieves, as exposicións e a publicación supoñen un novo paso na consolidación da recepción da obra de Berta Cáccamo (Vigo, 1963-2018). A destacar o rigor analítico do proxecto curatorial e os dous textos do catálogo, elaborados por Juan de Nieves e Patricia Dauder, dous achegamentos ben diferentes e de grande calidade.

O título Horas felices foi dado pola propia artista a unha serie de traballos sobre papel e pinturas da mediados da década dos noventa. A exposición do mesmo título do Patio Herreriano partiu da obra de Berta Cáccamo de finais da década dos oitenta e comezos dos noventa, momento que a pintora atinxiu unha primeira madurez apoiada nun esencialismo que se percibe na simplificación dos cadros reducidos ao elemental, un proceso que leva a artista a conformar un auténtico alfabeto plástico, baseado en correspondencias e contrastes entre formas e cores, mais sen ningunha rixidez, tendendo a unha expansión modulada. Neste sentido podemos falar nas obras desta altura de formas elocuentes, que deixan o trazo do visíbel no pincel e que dependendo do modo en que aplica a cor poden acelerar ou suavizar unha forma. Como na estética oriental, a intención da artista non era describir sensacións senón evocalas, e para iso a pintura fornecía os elementos onde apoiar cadeas de pensamento e emoción; de aplicarmos unha analoxía lingüística sería como unha frase o máis obxectiva e breve posíbel. Obras como Descrición do día (1988); Absu (1990) ou Porta estreita (1990), todas presentes na exposición e no catálogo de Valladolid exemplifican perfectamente este proceso.

As exposicións dos anos noventa coa galería Trinta de Santiago de Compostela e Abel Lepina de Vigo, foron testemuñas deste proceso evolutivo. A participación en proxectos expositivos do CGAC e do MNCA Reina Sofía (Dibujos Germinales. 50 Artistas Españoles. MNCARS) consolidou o recoñecemento da súa pintura nestes anos. A esa altura, a súa pintura é feita por redución, cun forte peso do baleiro co ideograma e, en xeral, co sígnico gañando corpo no seu traballo. Nos primeiros anos do novo século, o labor de Berta Cáccamo afonda nunha liña de depuración formal. A partir destas obras todo é menos evidente. O que antes era citación, como podían ser as formas de inspiración caligramática, son agora referencias máis evocativas e cifradas.

Na tensión entre o rigor formal e o lirismo, as súas estruturas magmáticas ou as súas liñas enleadas son sempre signos cifrados, fluídos e manchas cheos de intensas suxestións, produto dunha fonda análise que fica detrás do lenzo. Unha actitude analítica que chega até a súa última obra, como é o caso do cadro Sernam (2016), que, en palabras de Juan de Nieves, abraia pola súa contundencia case malevichiana, e que apela directamente ao grao esencial da pintura.

A obra de Berta Cáccamo non renunciou nunca á carga intelectual que esta actividade arrastra, nun proceso de exploración semiolóxica sobre aspectos da linguaxe. Porén, ao mesmo tempo, é unha pintura concibida desde a visualidade. Enxergando a obra de Berta Cáccamo temos a sensación de que o fundamental na súa obra é precisamente que se trata dunha pintura que permite concretar a captación como un lugar, convertendo os lenzos en redutos de pensamento e percepción.