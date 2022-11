A vulgaridade distópica

O escritor e mestre ourensán Jorge Emilio Bóveda engade un novo título á súa prolífica obra en galego que comezara en 2011 cunha historia do cinema de terror. Nesta ocasión dispoñémonos a gozar da súa nova novela que nada máis comezar amosa unha temática que é recorrente na produción do ourensán: a visión existencialista da vida e a concepción un tanto pesimista do ser humano, aínda que non derrotista.

A historia localízase a mediados do presente século e avanza cara a un futuro distópico que podería ser a época actual, pois no que se denomina “época de corte” unha pandemia asolagará a totalidade da poboación. A illa Galana, un lugar artificial onde o saber non ocupa lugar, nunca mellor dito, porque non ten cabida, é un lugar dese futuro onde se atopan “os cultivadores”, aqueles seres preocupados polas humanidades, que se expoñen en vitrinas tal cal fose un parque temático. Aínda así, se pensabamos que deste xeito a illa, liberada do saber humanístico, podería ser un lugar idílico, decatarémonos de que as miserias humanas se manteñen e van acompañadas de moita vulgaridade.

Por unha banda, aterramos nun lugar onde as humanidades non resultan interesantes. Aquí o personaxe principal, Alexandre de 84 anos, que deixa de ler para pasar a gozar da súa soidade, irá descubrindo que a utopía é real e palpable, e que segue a ser utopía por moito que pase o tempo porque esta non se amolda á realidade.

Por outra banda, outra listaxe de personaxes achéganos a temas que vemos hoxe plenamente vixentes como poderían ser o mercantilismo, a crítica social, o uso inadecuado das redes sociais ou unha postura clara contra o capitalismo salvaxe que impera por riba de calquera expresión cultural.

Todo isto expresado con ironía e mesmo con sentido do humor para facer unha clara declaración de intereses: malia todo debe prevalecer a esperanza.