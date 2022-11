Traballo e resistencia nas plantacións

O consumo de tabaco entre os homes europeos, tanto en cachimba como en puro, e de rape entre as mulleres, así como esoutro de doces e dunha bebida alcohólica chamada ron, explican, en última instancia, o desenvolvemento da escravitude en América, xa que, aínda que as escravas e mais os escravos eran empregadas e empregados en centos de tarefas diferentes (servizo doméstico, minería, transporte...), o principal destino desta poboación en América eran as plantacións: en primeiro lugar as de tabaco e azucre, logo virían as de arroz, algodón e índigo.

O traballo nas plantacións: Adoito, cando pensamos na escravitude, vénnos á cabeza a imaxe fabricada por Hollywood no clásico do cine Foise co vento (1939), protagonizado por Hattie McDaniel no seu papel de Mammy. Aínda que nos últimos anos a máquina hollywoodiá ofreceunos outras imaxes, como Django desencadeado (2012).Porén, o traballo escravo modificouse ao longo dos anos; de feito, nos primeiros tempos da escravitude, escravos e colonos traballaban xuntos, sendo a evolución das actividades e das necesidades o que levou a unha organización social na que os roles e mais as funcións de cada unha das persoas negras-escravas e brancas-libres estaban perfectamente definidas e a man de obra escrava xurdía por todas partes, no campo e nas cidades, en terra e no mar, en América e en Europa..., ao longo do século XVIII.

Malia as diferenzas que implicaban as diferentes actividades nas que eran empregadas as persoas escravas e malia as diferenzas derivadas do cultivo do tabaco, o azucre, o arroz, o algodón ou o índigo, había unha serie de aspectos coincidentes nas comunidades escravas, que tentaban crear o seu propio mundo, no que xogaban un rol fundamental o sincretismo relixioso e a linguaxe crioula, á marxe do mundo dos brancos.

A violencia nas plantacións era común, obviamente, e en demasiadas ocasións era cruel e excesiva; non obstante, na maioría delas a coexistencia era pacífica, non en van, os escravos e mais as escravas tiñan acceso a trebellos agrícolas como fouces ou sachos que podían exercer como armas contra os seus amos. Velaí a razón pola que, se o calendario agrícola o permitía, era habitual que os escravos e as escravas abandonasen as plantacións para reunirse con familiares ou antigos compañeiros da plantación que foron desprazados a outras latitudes. Ora ben; a pesar de que en certas circunstancias o traballo na plantación puidese ser ‘levadeiro’, a escravitude supuña tal degradación da condición humana que a resistencia estivo presente dende o primeiro momento até o derradeiro no ánimo das persoas escravas.

A resistencia das persoas escravas:Walvin, na súa Breve historia da escravitude, afirma que existían moitas formas de resistencia. Velaí está, por exemplo, a actitude “imbécil”, como quen non entende ou non sabe facer ou non ten outro xeito de realizar a tarefa mandada, para conseguir que o traballo sexa menos extenuante; a fin de contas, na comunidade escrava transmitíase un coñecemento básico: cada quen debía saber até onde podía chegar para que as condicións do traballo fosen máis doadas. Tamén existía a propia violencia exercida polo escravo sobre o amo, aínda que normalmente esa acabada coa morte do primeiro.

Con todo, a rebelión ou a fuxida era a forma de resistencia por excelencia, xa que supuña a procura da liberdade. Velaí están as rebelións de escravos dende os primeiros tempos, como a que protagonizaron no enxeño azucreiro de Boca Nigua (Santo Domingo), no ano 1521, a primeira revolta da que se ten noticia; aínda que as máis coñecidas son as que protagonizaron na colonia francesa que Santo Domingo, que, baixo o liderado de Toussaint Louverture e Desmolins, culminou coa independencia de Haití en 1804. Ás que seguiron outras, como a rebelión de Nat Turner en 1831 en Virxinia ou a revolta dos Malê, en 1835 na cidade de Salvador (Brasil). Por último, a fuxida era unha opción habitual, tanto de forma individual como colectiva, dando lugar ao xurdimento de comunidades como os quilombos do Brasil, dos que o máis famoso foi o quilombo dos Palmares (1580-1710).

Breve historia da escravitude James Walvin

Kalandraka, Pontevedra (2020), 368 páxs.