Teoría do Pandrama

No episodio 1632 da serie Closer to Truth, titulado “Does Philosophy Help Science?”, Paul Davies e Scott Aaronson sinalaban como a filosofía axuda a formular adecuadamente a natureza dos problemas da ciencia e usar os conceptos de forma precisa. De igual modo axuda a filoloxía, ciencia da lingua e das palabras, e do que con estas se pode facer, entre outras cousas literatura ou teatro. E para o caso que nos ocupa, o volume Pandrama, asinado por Afonso Becerra, a filosofía e a filoloxía poden ser de utilidade. Pois que vén sendo iso do “pandrama”? O que nos di o propoñente? Aí é onde entran en xogo filoloxía e filosofía.

En efecto, antes das catorce pezas que contén o volume, publicado por Laiovento, vai un prólogo cunha teoría mínima do “pandrama”, que invita a pensar na natureza das cousas e nas palabras que utilizamos para lles dar nome. O concepto clave nesa formulación é o de “drama”, que na súa etimoloxía indica facer ou actuar, e por iso Shakespeare ou Calderón falaron do ser humano como actor no escenario da vida. Moito despois, Nikolai Evreinoff, en The Theatre in Life (1927), inclúe un capítulo “My favourite theatre”, no que sinala que a rúa é o mellor escenario, pois aí todo é teatro. Con iso quere dicirnos non tanto que a vida sexa teatro, canto que a vida é drama, pois sempre estamos actuando e desempeñando roles (personaxes). Todo, en consecuencia, é drama, pois todo é acción, e aínda na suposta inacción o organismo actúa en niveis mínimos para manterse vivo, pois cando non hai acción chega a morte. Por iso o drama, sen o prefixo pan-, acolle todo. Ora ben, a literatura presenta por veces un grao de indeterminación similar ao que percibimos ao mirar a xente na rúa, co seu balbordo, co seu ir e vir, en coreografías diversas. E algo diso hai nos textos de Afonso Becerra, abertos, fragmentados, descontinuos, mínimos.

Pandrama Afonso Becerra de Becerreá

Laiovento, Santiago de Compostela (2022), 88 páxs.

Pero convén explorar outros sentidos posibles dese concepto, “pandrama”. En primeiro lugar, aquel que invoca o nome dun dos deuses máis importantes do panteón grego, Pan, vinculado co mundo natural, e coas forzas e pulos que habitan ao interior da persoa, especialmente coa urxencia por liberar desexos reprimidos, tantas veces agochados no escenario social. E velaí a imaxe, poderosa, icónica e onírica, que ocupa a capa do volume, composición gráfica de Salvador Cidrás, “Mowgli contemporáneo”. No eido da escrita hai antecedentes sobrados: nas pezas de Frank Wedekind, no movemento Pánico, ou na tendencia denominada “In-Yer-Face Theatre” que deixou obras como Derruba de Sarah Kane (1995) ou Shopping and F***king (1996), do Mark Ravenhill, que provocaron bastante “pánico”, na súa recepción. Unha orientación sensualista, erótica e provocadora que abrolla en diferentes textos do volume de Afonso Becerra, como o titulado Identidades.

Logo vén a relación entre o Pan, alimento que en latín chamaban panis, e o mundo que invoca o deus Pan e todo canto procura ou provoca co seu andar por pradarías e fragas. Unha acción libre, sen complexos, que se torna alimento físico e espiritual e non conduce ao pánico senón ao goce, como en Corporal, texto onde dous corpos se buscan ao ritmo da danza, dos ollares, dos tactos e dos olfactos, nun xogo que comeza cunha formulación máxica, por científica: “o que pasaría se?”

Finalmente, temos a relación entre esa necesidade de alimento, os xogos de Pan e co pan, e a pandemia, pois a padecida en 2020, mostrou a importancia da acción e da interacción, sustento sen os que nada somos, cando menos como especie. En todo o volume, ecléctico, moi heteroxéneo, hai unha procura recorrente do outro, mesmo do outro que pode ser lobo ou can, desa e nesa alteridade necesaria que agocha tantas promesas. Un volume para (re)pensar os rumbos da nosa dramática.