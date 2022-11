Medos de nós

Coa estrea a semana pasada en cines comerciais de 13 exorcismos (Jacobo Martínez), película con participación galega e rodada na cidade de Ourense, o xénero de terror hispano incide nunha formulación que nos últimos anos vén de asentar como corrente dominante: historias actuais e urbanas, alén do tópico que establecía que o terror pertencía a tempos pretéritos e lugares afastados da urbe. É o caso, por exemplo, de Los otros (2001), de Alejandro Amenábar, que se achega a unha posta en forma hitchcockiana con claras reminiscencias do filme de Jack Clayton Suspense (1961), baseado na obra literaria de Henry James Outra volta de torca. No mesmo senso, Juan Antonio Bayona en El Orfanato (2007) volve situarnos nun “topos” gótico cun escenario que, como no caso anterior, remite a un tempo e a unha atmosfera que pouco teñen que ver co aquí e o agora da maioría dos espectadores. Fronte a esta idea, atopamos a evidencia de que o “Mal” se atopa entre nós, nun tempo actual e nun espazo urbano, metaforizado a través de situacións aterradoras, pero que buscan unha ancoraxe nun mundo recoñecible e, por conseguinte, moito máis realista.

En 1976 Narciso Ibáñez Serrador firmaba unha das grandes obras mestras do cine de terror con ¿Quién puede matar a un niño?, desterrando toda unha sorte de tópicos. Certo é que a trama non estaba situada no barrio dunha gran cidade, porén trasladábaa a un entorno turístico (Menorca), con escenas cheas de luz e cun ser maligno representado de forma colectiva por nenos de aparencia inocente. A súa intención era cargar de realismo unha historia insólita. Nada que ver co cine que se facía nos anos 60, na que os filmes apostaban pola acumulación de referencias do xénero e a exacerbación da súa conciencia paródica. Nesta corrente atopamos figuras emblemáticas desta categoría en serie B como Jesús Franco, que inaugura o xénero con Gritos en la noche (1961), filme que recolle notables analoxías coa posta en forma do cineasta francés Georges Franju. Ou tamén podemos facer referencia á obra de Jacinto Molina (Paul Naschy) para quen o terror hispánico ten todos os ingredientes do tremendismo do insólito, que apunta a unha forma de estilización baseado na convocatoria dos estilemas históricos do xénero e a súa mestura con pautas propias.

Trátase de historias presentadas con "base en feitos reais"

A irrupción de Paco Plaza e Jaume Balagueró vai consolidar aínda esa vía “actualizadora” e “próxima” do cine de terror con películas tan exitosas como El segundo nombre (2002), no caso do primeiro, e Los sin nombre (1999) e Darkness (2002) no segundo, ou sobre todo a saga de REC firmada por ambos, cuxa posta en forma coa cámara en man semella ter como referente o falso documental The Blair witch Project (Eduardo Sánchez e Daniel Myrick, 1999), historia sobre un grupo de excursionistas que gravaban cunha cámara de vídeo o seu propio exterminio por parte dunha forza descoñecida e sobrenatural. Polo seu ambiente urbano e mais a representación satánica dos seres infectados por un virus letal —as referencias trala pandemia achéganos aínda máis ao realismo— REC persiste nesa idea de situar a orixe do mal entre xente coma nós, os nosos veciños, os nosos familiares, a xente coa que compartimos vida, como o porteiro do edificio en Mientras duermes (Juame Balagueró, 2001), na que un personaxe aparentemente inofensivo como Luis Tosar atemorizaba a vida dunha residente (Marta Etura).

13 exorcismos segue, da súa parte, o ronsel destes filmes de terror e doutros aínda máis recentes, como Verónica (2017) ou La abuela (2021), ambas de Paco Plaza ou Malasaña 32 (2020), dirixida por Albert Pintó. Curioso é comprobar como tanto 13 exorcismos como Verónica presentan ambas historias como “baseadas en feitos reais”.

Stephen King afirmaba nunha entrevista que as pantasmas e os monstros que habitaban nas súas historias non eran máis que os medos e as fobias que residían dentro de nós, como unha representación dese mal que nos axexa e agacha nun recuncho da nosa propia casa. Ese é o “Mal” máis terrorífico, porque é o máis real.