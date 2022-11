Como unha ferida de luz é este frío florido que nos achega Neve de agosto, un título que guía cara aos momentos de nevaradas extemporáneas, imprevisibles. Condúcenos, polo tanto, para ese punctum extraordinario que habita a poesía e que habita, en definitiva, o mundo cando ollamos calquera forma de vida con detemento. Nieves Neira Roca (Lugo, 1983) conta cunha xa coñecida dimensión como artista performer e da poesía oral, un dominio escénico co que nos vén abraiando a mirada dende hai algúns anos. Non obstante, é o seu labor como xornalista o que ten elevado o seu nome, por exemplo, co recoñecemento do XVII Premio Johán Carballeira ao retrato da vida de Maruja Roca, quen fora tía avoa da autora, unha fotógrafa pioneira nos anos da posguerra en Becerreá.

Porén, é agora, neste libro publicado en Chan da Pólvora, cando Nieves Neira abrolla prodixiosa. Como as nevadas fóra do seu tempo, estes poemas constitúen un certo milagre. O milagre curvo e vivo das montañas do Courel, do corpo en danza, do arco da lingua que se tensa para lanzar: “A memoria é unha frecha”.

En Nieves Neira a memoria de Novoneyra está e o seu legado emerxe dun xeito tan excepcional como a neve de agosto. O corpo confúndese coa natureza e atravesa o tempo ao igual que o fan as montañas, os horizontes, as árbores conxuntas, os ríos. “Hai auga dentro da pedra, hai horizonte / o peso nas mans é un desexo esvarando”. Se pensamos ao xeito en que devala o mar, imos ao poeta favorito Wallace Stevens: “No escuro do ventre do tempo, máis fondo, / medra o tempo na roca”, e vemos unha sorte de existencialismo cósmico compartido no que todo o que somos se entretece. En definitiva, aquí esta un grande amor que se expande nos poemas coma un organismo vivo: “Escurecía / e as árbores acendíanse por dentro. / A túa luz chegaba / á paraza branca dos bidueiros. / Ríos de mans lentamente abríndose.”