Relatos con foto

A orixinalidade formal deste libro con que o editor e autor de literatura infantil, Ramón D. Veiga debuta na narrativa para adultos, é o feito de relacionar cadanseu dos doce relatos da publicación cunha imaxe fotográfica que o autor conseguiu de outros tantos profesionais ou afeccionados da fotografía. Temos pois nas páxinas deste libro, relatos e fotografías en branco e negro que lle achegan ao autor unha migalla de inspiración, ou mesmo o miolo da trama argumental ou do seu desenlace. Unha argucia compositiva que pode semellar estraña, e sobre todo aventurada, pero que o autor lle soubo sacar proveito, e nunca de xeito forzado nin artificial, pois que no relato prevalece a vea imaxinativa. Nestas poucas liñas non revelarei tramas nin desenlaces, só mínimos detalles que lle dean azos aos lectores para ler esta escolma de ficcións.

Relatos de extensión desigual que nos achegan como tal a historia dunha moza moi guiadiña que viaxa a Londres para abortar e alí se converte en activista da imperfección e aprende a quererse. A discusión dunha parella que comeza por lamber cricas. Un accidente con morte diante dun prostíbulo leva a pensar erroneamente na infidelidade do marido. A avoa que marcha coa néboa sen retorno. Os nervios da primeira cita cun rapaz obsesivo e unha noite de luxuria e desenfreo, convencida a moza de que non lle virá mal. Ou a historia de pai mullereiro que morre atropelado polo seu propio coche as portas dun bordel e a historia da filla garantuxeira, froito da preñez coa que o pai agasallara a prostituta... Relatos que nos fan ver o bo e o malo da condición humana, as súas dimensións e os seus conflitos. E que o autor nos abeira cunha escritura imaxinativa, moi amable, baseada na oralidade do galego das aldeas. Personaxes que por veces falan con voz teimosiña, con moito humor e retranca. Na miña estima unha estrea que debería ter continuación. Zoom Ramón Veiga

Xerais, Vigo (2022), PVP. 16,10€