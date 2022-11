(Re)pensar un país

As historiais oficiais non só soen agochar o dominio que exerceron os poderosos –que son os que as escriben ao cabo– senón que ademais, é aí está a intención, pretenden que os asoballados a fagan súa. O antigo Reino de Valencia –que viviu os seus anos dourados no século XV– veu como unha parte da súa clase mercantil era derrotada polo absolutismo de Carlos de Habsburgo despois da rebelión das Germanies; unha segunda derrota, que afectou gravemente á agricultura, foi a expulsión dos mouriscos en 1613; e unha terceira, esta contra o conxunto do país, foi a que padeceu en 1707 pola represión de Felipe V na Guerra de Sucesión. Co Decreto de Nova Planta, as terras valencianas entraron nun proceso non só de decadencia senón tamén de aculturización. A tímida recuperación que chegara co período republicano quedou definitivamente rachada coa ditadura franquista.

Naquel estado de cousas, Joan Fuster, un mozo nacido en Sueca nunha familia de pequenos propietarios agrícolas vinculada ao carlismo, acababa de licenciarse en Dereito en 1943. Interesado pola literatura e posuidor malia as circunstancias dun rico dominio da lingua valenciana, empezou a usala en artigos de prensa. Despois dun breve período rexionalista (con afiliación a FET y de las JONS incluída por carlista), decatouse de que a súa lingua non podería ter futuro sen retornar ao dominio común: o catalán. E comezou a escribir –aínda que fose en castelán– en publicacións de Cataluña (Destino, La Vanguardia). En 1950 viaxou a Barcelona e coñeceu diversos escritores e críticos. En 1955 publicaba unha antoloxía de poesía valenciana e xa daquela aparecía o concepto de Países Cataláns para designar o ámbito lingüístico e asemade unha vontade de acción política unitaria. En 1957, e a proposta da editorial Destino, publicou El país valenciano, unha guía da súa terra dentro dunha serie, que actuou coma ferramenta de reflexión. Por envexa dalgún rexionalista conservador que aspiraba a tal encargo, Fuster veuse sometido a diversos ataques na prensa valenciana, que paradoxalmente deron máis publicidade á obra. E esta primeira guía serviulle de trampolín para unha reflexión máis profunda sobre a correspondente identidade colectiva. Fuster colleu o reto que Jaume Vicens Vives botara con Notícia de Catalunya (1954, reeditado en 1960), unha revisión da súa historia con criterios modernos que animaba a burguesía emerxente á renovar o país e o conxunto de España. O escritor valenciano respondeu a tal proposta con Nosaltres, els valencians (1962), que encetaba a traxectoria de Edicions 62, unha das editoriais catalás máis influentes nos anos vindeiros. Este ensaio repasaba tamén a historia valenciana con especial atención ás adversidades que a súa terra e as súas xentes padeceran. O obxectivo do autor era recuperar a identidade colectiva esquecendo os tópicos adxudicados aos valencianos. A obra tivo un éxito considerable e sentou as bases do que sería o valencianismo progresista dos anos seguintes. A formulación fusteriana, baseada na asunción de situar o País Valenciano nun proxecto nacional superior (os Países Cataláns), foi asumida polos antifranquistas. Pero tiña un lastre xa que estaba feita desde un elitismo que negaba, por supostamente casposa e conservadora, boa parte da tradición cultural valenciana: as Fallas ou as festas de mouros e cristiáns, malia o dirixismo franquista, eran a alma da sociedade valenciana. O obxectivo do autor era recuperar a identidade colectiva esquecendo os tópicos adxudicados aos valencianos Un lastre que coa chegada da democracia deixou nas mans da dereita e da extrema dereita unha identidade valenciana que se quería distinta do modelo catalanista (“Mos volen furtar a paella”). A discrepancia sobre a diferenza lingüística e aínda máis sobre se a bandeira valenciana tiña que ser con banda azul (de aí o alcume de “blaveros”, de ‘blau’, dado aos seus defensores) ou sen ela, deixou sen pouca marxe á esquerda valencianista durante anos. Esta debilidade veuse agravada cando, na perspectiva autonómica, o catalanismo conservador –oficialmente polo menos– deixou de amosar interese polo que sucedía en terras valencianas e polo papel que podían xogar intelectuais como Joan Fuster. Bombas contra a intelixencia Sostiña Fuster nun dos aforismos: “Non fagas da túa ignorancia un argumento”. Xa na súa primeira madurez, o escritor valenciano tivo que padecer a violencia, incruenta nese caso pero cruel ao cabo, cando nas Fallas de 1957, e a maneira de resposta dada por sectores conservadores pola guía El País Valenciano, un ninot de carpinteiro de oficio (fuster en catalán) foi queimado. Uns sectores que, cando a lingua valenciana volveu ás rúas tras a caída do franquismo, seguiron a negar a súa identidade no seo do conxunto catalán, un secesionismo que contou con apoio oficial (e que segue vixente nas políticas do PP). E Fuster era un símbolo da unidade da lingua polo que pasou a ser obxectivo da extrema dereita. Despois duns atentados falidos en 1978 (o outro contra Manuel Sanchis Guarner), en setembro de 1981 alguén puxo dúas bombas tamén na súa casa: unha primeira (cebo) e outra, con dos quilos de Goma2, coa intención de matalo. Un atentado que, malia ser reivindicado por unha descoñecida Falange Negra, contaba, moi probablemente, con complicidades en esferas oficiais: malia os informes da policía e a potencia do artefacto, o acto non foi xulgado coma terrorista senón simplemente por danos. Estudouno Francesc Bayarri en Matar a Joan Fuster. O escritor retirouse de calquera actividade pública ata o día da súa morte.