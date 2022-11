O resplandor do imperio 'dizi' turco

Cando, despois de visionar moreas de filmes norteamericanos, cres telo entendido todo sobre Turquía, chega Orhan Pamuk e diche que probabelmente esteas equivocado. Que nin Istambul é iso que vemos en Journey into Fear (1943, Norman Foster) nin Orson Welles podería pasar nunca por un xefe da policía secreta de Atatürk, por moitos disfraces que lle poñan. Ambos, a cidade e mais a personaxe, carecen do hüzün, esa amargura (unha palabra que o premio Nobel repite unha e outra vez no seu libro Istambul. As lembranzas e a cidade) que -a diferenza da melancolía- afecta a todos e cada un dos habitantes da verdadeira Turquía, á súa cultura, á atmosfera en que viven. Os dizi (series turcas) queren ser, dalgún xeito, a imaxe veraz desa alucinación transmitida durante anos por Hollywood.

Para Izzet Pinto, fundador e director da prestixiosa distribuidora Global Agency, o éxito mundial das series turcas débese, entre outras cousas, ao seu radical e propositado distanciamento das soap operas estadounidenses e das telenovelas brasileiras. Segundo el, as primeiras (patrocinadas pola industria norteamericana do xabón) xorden no “país das oportunidades” como unha vía de escape para evadirse da terríbel situación que estaban a experimentar as súas xentes nos anos posteriores á Grande Depresión, mentres que no caso das telenovelas brasileiras o seu éxito ten máis que ver coa estratexia dun sistema que pretendía distraer unha sociedade asfixiada pola ditadura militar de João Batista Figueiredo. Sexa como for, o que procuran en ambos casos é que o espectador se desligue da realidade circundante. Os dizi, pola contra, o que pretenden é que o público entre en contacto co verdadeiro, coas cuestións humildes, coas relacións humanas, cos barrios, cos obxectos cotiáns, en definitiva, co universo real.

Tomemos por exemplo Çukur (2017, Sinan Öztürk), unha das series con máis éxito internacional que, segundo a revista "Forbes", chegou a recadar nun só ano até catro millóns de dólares nas televisións estranxeiras. O seu argumento, en aparencia pouco orixinal, xira en torno aos conflitos que ten unha familia de “nobres” mafiosos, os Koçovalı, para recuperar o control de Çukur, un barrio conflitivo de Istambul. O irmán maior acaba de morrer e todos os esforzos do clan por evitar que o tráfico de droga entre no seu feudo están resultando inútiles. Será coa chegada do fillo menor, que desde hai tempo vive no campo separado das actividades criminais dos proxenitores, que o filme adquirirá unha nova dimensión. É entón que o espectador se percata da imperceptíbel interrupción do fío narrativo, como un tempo suspendido en que os pequenos detalles ocupan o espazo dos grandes dramas. Estamos ante ante o dizi turco, una alternativa que é quen de mostrarnos un cosmos cos pés ben asentados na Terra.

Por suposto que os Koçovali non se parecen aos Soprano, do mesmo xeito que Hurrem, a concubina de Suleimán o Magnífico na impecábel Magnificient Century, non ten nada que ver con Lucy Mancini, a amante de Sonny Corleone en The Godfather. Dos primeiros entendemos o que nos din, e mesmo o que non chegan a verbalizar. Dos segundos sentimos a súa artificial grandilocuencia e a súa fatigosa manipulación.

A estas alturas da historia semella complicado poder desligarse definitivamente do dominio das series made in USA, da astuta forza con que as súas imaxes nos confunden e nos moven dun lugar a outro sen entender o que pasa. Será a ollada futura das seguintes xeracións a que, deixando de lado os preconceptos occidentais de hoxe en día, logre comprender e desfrutar doutros modos de entender as series. As dizi constitúen unha proba de que alí onde algúns tan só alcanzan a transformar a realidade en simples imaxes, outros logran que as simples imaxes se transformen en realidade.