Inspiración de frades

O mosteiro experimentou sucesivas reformas ao longo das centurias e coñeceu un dos seus grandes impulsos no século XIV cando o conde de Barcelos, un dos homes máis influintes do seu tempo, escolleu o templo como lugar de enterramento. Os monxes xa posuían propiedades na ribeira do Douro, onde tiñan importantes leiras vinícolas, explotaban recursos pesqueiros e os seus dominios estendíanse ata Aveiro, onde obtiñan o beneficio das salinas.

De todas as dependencias que formaban o extenso conxunto monástico é a igrexa a que se conserva intacta, unha auténtica xoia histórica. O templo amosa elementos románicos e góticos. Pasou por sucesivos cambios durante o século XVII, visibles na portada renacentista. A fachada principal está percorrida aos lados por dúas pilastras saíntes, rematadas con pináculos que descansan sobre capiteis. O frontal coróao un gran rosetón gótico, un dos seus elementos máis significativos.

O interior é de tres naves, coa central máis elevada. Os altares son de talla dourada e conteñen retablos con pintura sobre táboa: o de San Pedro, o da nosa Señora da Gloria e o altar de San Miguel, de principios do século XVI, atribuído a Gaspar Vaz. Na nave central aínda permanece o coro dos monxes, feito en talla dourada, e na sancristía pódense contemplar valiosos azulexos historiados. Fronte á igrexa está a Casa da Tulha, antigo edificio auxiliar onde hoxe está instalado o Centro de Interpretación do Mosteiro, que explica a súa historia e os restos atopados nas escavacións realizadas e numerosos elementos escultóricos.

Tarouca integra o Caminho de Torres nunha das súas etapas, a que discorre pola ponte fortificada de Ucanha, punto de visita obrigado neste traxecto. O viaduto medieval construído sobre o río Varosa e a torre da entrada, sobre a beira dereita, forman un belo testemuño de arquitectura civil gótica en Portugal. A ponte está documentada desde o século XIII e formaba parte dunha antiga vía que unía Lamego ás terras de Riba-Côa. O camiño adopta o seu nome do seu máis soado peregrino, o escritor salmantino Diego de Torres Villarroel, quen realizou o traxecto en 1737. O roteiro une Salamanca con Santiago e ten uns 567 quilómetros que poden facerse en 24 etapas. Ao longo do trazado percórrense camiños ancestrais de Portugal a España.

Tarouca garda outro dos grandes mosteiros cistercienses de Portugal, o de Santa Maria de Salzedas, na aldea do mesmo nome. A parte monástica desenvolvíase na zona sur, contigua ao río Torno, cumprindo a esixencia do Císter de construír as súas dependencias xunto aos cursos de auga. Actualmente só quedan dous claustros, o maior deles construído ao longo da parede sur da igrexa.O templo é de grandes dimensións e a súa figura destaca no conxunto uniforme de casas da pequena poboación que se formou xunto ao mosteiro ao longo de rúas estreitas. Entre os séculos XVI e XVIII experimentou reformas e a fachada que hoxe se ve, inacabada, é barroca, aínda que no interior se albiscan trazas da estrutura primitiva. Entre o patrimonio do templo destacan dous cadros atribuídos ao mestre do século XVI, Vasco Fernandes, coñecido como Grã Vasco.

San Pedro na cima

Entre o numeroso patrimonio monumental de Tarouca atópase a igrexa de San Pedro, visible desde todos os puntos dominando a cima. Din que se levantou sobre unha primitiva capela dedicada a Santa María que estaba no interior do circuíto amurallado do antigo castelo de Tarouca. No corazón da cidade, o actual edificio dedicado a San Pedro sería erixido entre mediados do século XIII e comezos do XIV, e aínda é posible observar as trazas de transición do románico ao gótico, con engadidos manuelinos e barrocos. Exteriormente, a cruz tripla –ou cruz papal- que coroa a fachada é un dos seus elementos máis característicos. No interior destaca o túmulo manuelino profusamente labrado no que está sepultado o primeiro conde de Tarouca, João de Meneses.

Ademais do seu amplo patrimonio relixioso e civil, Tarouca está situada no Vale do Varosa, primeira rexión demarcada de espumosos de Portugal. Nas varias veces centenaria Casa do Paço atópase o Museu do Espumante, cuxo acervo mostra todo o proceso artesanal de elaboración destes caldos, desde a vendima ata o produto final. O lagar que se conserva no museo é o orixinal da casa, ademais da prensa e moitos outros utensilios relacionados coa viña e o viño.