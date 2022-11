“Chegar coa nosa cultura aos mercados estranxeiros non é doado”

Fundada en 1983 diante da carencia dun organismo que naquela altura defendese os intereses dos editores galegos, a AGE conta coa representación de máis de corenta empresas editoriais radicadas en Galicia. Algunhas delas estiveron presentes na recente Feira do Libro de Frankfurt.

–Que balance fan dende a Asociación Galega de Editoras da participación de editoriais galegas na recente Feira do Libro de Frankfurt?

–Pois altamente positivo. O esforzo compensou. Estivemos traballando, trece editoras, unha semana na maior feira profesional do mundo (dedicada á compra e venda de dereitos) e con axendas completas de traballo que darán o seu froito, sen dúbida. Tivemos un espazo propio dentro da Federación de Gremios de Editores de España. Elaboramos un catálogo de venda de dereitos con preto de cen títulos. Ademais, organizamos varias actividades no programa oficial de España (que foi Convidada de Honra) que tiveron unha acollida magnífica: participamos na mesa redonda (que foi proposta nosa) “Editar en galego, éuscaro e catalán”, onde defendemos as catro linguas oficiais que existen –e nas que se edita–, no Estado español. Elaboramos o audiovisual “Unha edición poderosa” que proxectamos, con éxito de público (ata nos pediron repetir o pase), o sábado 22. Elaborado por Illa Bufarda, nel recollemos os máis de 25 Premios Nacionais en activo que ten a nosa literatura. E mantivemos ademais un gratísimo encontro co Premio Nacional de Narrativa de 2021, Xesús Fraga, arredor da súa magnífica novela Virtudes (e misterios) (Galaxia). Na parte negativa temos que lamentar a falta de apoio da Xunta de Galicia. Levamos anos reclamando a xestión do stand profesional destas feiras: xestionar o stand é o que fan todos os gremios de editoras. É dicir, as administracións públicas impulsan, apoian, axudan, pero deixan que a organización do stand e mais a presenza sexa xestionada polos gremios profesionais. Pois en Galicia, incomprensiblemente, a Xunta opta por levar ela un stand propio, promocional, sen actividade, situado diante do noso. E isto non ten sentido ningún.

–As editoriais galegas superaron ben o “trauma” da pandemia da COVID ou aínda se están pagando as consecuencias?

–O libro resistiu ben a COVID. Foi o libro un refuxio. A lectura revelouse, neses meses tan duros, como unha saída imprescindible. Houbo meses que, como sabemos, non foi posible a venda, na primavera de 2020, con librarías e distribuidoras pechadas, e iso supuxo un duro golpe para todos, pero logo chegou unha recuperación. Ata que a finais de 2021 empezou esta inesperada e enorme subida do papel que hoxe está desconcertando a todos. Está levando a que sexamos moi cautelosos coa programación de novidades e coas tiraxes. Entón, de cara a 2023, todo está no aire. Non esquezamos que nos movemos nun mercado galego no que o noso “público obxectivo” non chega aos tres millóns de habitantes, que perde falantes na nosa lingua e onde os índices de lectura son moi baixos comparando cos outros territorios “lectores” de España (como todo o norte e Madrid).

–Cales son as principais dificultades coas que se atopan para divulgar as obras galegas no estranxeiro?

–Chegar coa nosa cultura aos mercados estranxeiros non é doado. Require –chamémoslle– “músculo” empresarial, capacidade de penetrar en mercados doutros países e levar a eles a nosa excelencia creadora e editorial. Moitas das nosas editoras somos pequenas ou medianas empresas que, aínda cun catálogo moi sedutor, para poder chegar a públicos europeos, americanos ou asiáticos, precisamos dunha loxística, de apoios. En Galicia non contamos cun instituto como o Ramón LLul da cultura catalá ou o Instituto Vasco Etxepare, dedicados ao apoio á internacionalización. Debiamos telo hai moitos anos. É unha reclamación histórica nosa.

"Contamos cunha industria editorial asentada; con dificultades, pero con moita ansia de futuro"

–A pasada semana Marilar Aleixandre gañou o Premio Nacional de Narrativa, e, xa citaba antes Vde., en varias ocasións téñense conseguido estes premios. Coida que estes éxitos son o suficentemente valorados na propia Galicia?

–A valoración vén en función da xente lectora. Cada obra que seduce un público amplo, que chega a moitas mans, é un éxito colectivo. Para as creadoras, para as lectoras, para librerías e bibliotecas. Entre todos temos que chegar a que o libro galego supere as cifras actuais de venda. E estas son: de cada dez persoas que van a unha libraría en Galicia, só unha elixe espontaneamente un libro en lingua galega. Para mover este marco semella imprescindible pór en marcha, desde a Administración, un gran plan lector, e o apoio de todos...

–O nivel de esixencia cualitativa que aplican as editoriais galegas para publicar libros é o axeitado ou ás veces cáese na tentación de rebaixalo?

–En Galicia publícanse case a metade de libros en galego que antes da última crise de 2008. E as tiraxes descenderon moitísimo. Na nosa Asociación publicamos, entre as corenta e dúas empresas que a integramos, algo máis de 1.000 libros ao ano, en galego un 75% aproximadamente, pois tamén moitas empresas editamos títulos en castelán ou noutros idiomas. Entre todo ese número de novidades hai sempre –e isto pasa en todos os sistemas literarios– obras mellores e peores, que o tempo, e as persoas lectoras, xa van poñendo no seu lugar...

–Tamén se di que en Galicia hai “sobredose” de premios literarios.

–Unha sociedade onde os premios literarios agroman por todas partes, eu véxoa como unha sociedade con futuro. Ademais, axudan a visibilizar. Iso si, teñen que ter unhas bases ben feitas, xurados solventes e logo un percorrido editorial e comercial para que o libro chegue e se espalle.

–Comezamos preguntándolle por un balance e rematamos con outro inquérito verbo do labor que a Asociación Galega de Editores vén facendo dende 1983 até hoxe.

–En 2023 celebraremos os nosos corenta anos. A AGE fundouse con sete empresas e hoxe somos máis de corenta. Temos unha “bibliodiversidade” enorme. E hai unha industria editorial asentada, con grandes dificultades, pero con moita ansia de futuro.