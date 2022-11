Aldeas viventes

A Xunta decide converter nun complexo turístico o lugar de Salgueiro, abandonado no concello de Muíños, mais a aparición dun cadáver na escavación vai tornar o destino desta paraxe idílica. Estamos diante da primeira novela do xornalista rianxeiro Óscar Reboiras, cunha historia que nos transporta a través de máis de 400 páxinas de ritmo trepidante coa avidez de querer saber como remata.

Unha armazón de multitude de capítulos breves sostén as diferentes ópticas do relato anticipadas xa co nome das personaxes no título de cada un. Esta amálgama de perspectivas entrecrúzase con dous tempos na novela, un presente indeterminado e estático e un pasado localizado cronoloxicamente no mesmo Salgueiro en 1963, que avanza na novela cara ao propio presente. Existe asemade unha identificación de cada un dos dous tempos cunha relación concreta entre os habitantes e o mundo rural. Deste xeito, o antes lévanos á evocación do rural, á orixe da familia na aldea, á independencia económica do campo e aos fortes lazos de pertenza a unha comunidade. Fronte a el, o agora significa o abandono, a especulación, o ocultismo e a loita de poder.

A aldea nevada no inverno preséntase como o equilibrio no silencio, a aparición do ruído tanto no pasado como agora vai crebar a estampa branca e remover a vida das persoas. A escavadora revélase como o elemento destrutor da harmonía, co seu ruído racha coa paz da aldea, e tamén da paisaxística, coa súa pa descobre a terra revolta esgazando a paisaxe branca.

A protagonista principal é Fina, a única que se manifesta a través dun narrador en primeira persoa fronte ao narrador omnisciente do resto da novela; unha xornalista novel que a través da súa investigación retrata o mundo dos medios de comunicación. Ao seu carón o resto de personaxes como Moncho e Padín, os traballadores que atopan os restos humanos, Arturo León, o empresario responsable da obra, ou Raúl e Agustín, director e xefe de local do diario, que se debaten entre a manipulación informativa e os poderes económicos. No pasado salientan Elvira e Antonio, atravesados pola traxedia de perderen un fillo.

Reboiras sorprende co seu dominio do ritmo, e a través de períodos curtos, saltos temporais e lingua sinxela, que non pobre, consegue facer da fluidez a característica clave dunha obra tan extensa, de xeito que avanzamos sen decatármonos, apreixados por unha lectura divertida e cunha trama tan adictiva, como xa ben afirmou Antón Riveiro Coello.

O rianxeiro quere reivindicar o rural mais sen entrar en idealizacións; as aldeas deben continuar a ser lugares vivos, mais recoñecéndolles eivas como as malas comunicacións ou o duro clima. Este, entre outros moitos motivos, converte A agonía das folerpas nunha moi honrosa merecedora do II Premio de Novela Galicia Rural 2022.