Woman Made

Un filme do ano 1939, dirixido por George Cukor, anunciaba que o elenco era totalmente feminino, intervindo naquela comedia hollywoodense cento trinta e cico donas entre papeis principais e corais, destacando os nomes de Moira Shearer, Joan Crawford e Rosalind Russell. O vestiario era de Adrian, de quen mesmo se presentaba un desfile dentro da propia comedia; nesa cuestión das modas da película aparece a primeira quebra desde universo feminino que Cukor presenta, pois a meirande parte dos traxes cos que o modisto Adrian viste as actrices son unha interpretación divulgativa da moda surrealista de Elsa Schiaparelli. Xa é sabido que, con frecuencia até o século XX, as autorías das mulleres sobre obras de arte de notoriedade eran atribuídas a homes, tal é o que acontece coas indumentarias desta fitaa que tiña o fatalmente peculiar título The Women, Its All About Men (As mulleres, todo trata dos homes).

E lembramos hoxe ese filme, non alleo á polémica polo seu contido machista de xogo de roles, ao visitarmos unha morea de mostras de arte e moda creados por mulleres, nas que a autoría está tratada con respecto, as teimas son universais e non de rol, e reflicten unha heteroxeneidade de pensamentos nos eidos da creación. A verdadeira Elsa Schiaparelli, e non unha versión dela feita en Hollywood, aparece como suxeito dunha marabillosa exposición no MAD (Musée des arts décoratifs) de París. Baixo o título Shocking! Les mondes surréalistes d´Elsa Schiaparelli, lévase a cabo un repaso ás creacións en roupa e accesorios desta modista que triunfou no período de entre guerras e tivo un tímido retorno logo da Segunda Guerra Mundial e que na actualidade está a ser reinterpretada no seu legado polo creador americano Daniel Roseberry, quen dirixe a casa de costura e listo para levar de luxo con grande suceso. Vestidos lumbrigante, bolsos faciana, zapatos esqueleto, pendentes ollo, sombreiros zapato e perfumes que empezan por s, como Shocking, Sleep, Soleil, Snuff, son algunhas das singularidades desta deseñadora esencial dentro da historia da moda. "Trátase de mostras dunha heteroxenia creativa" Outra dona non allea a unha aura surrealista, a quen se lle dedica unha mostra nestes días, é Frida Kahlo. A pintora mexicana convertida en icona de masas polo consumismo do século XXI aparece agora no Palais Galliera, Musée de la mode de la Ville de Paris como unha referencia de estilo e inspiración para modistas contemporáneos. Baixo o título Frida Kahlo, au-delà des apparences, a exposición presenta unha nutrida colección dos reiterativos vestidos de estilo folclórico da artista, xunto a artefactos médicos, pomadas medicinais e imaxinería devota e laica co peculiar horror vacui de estilo naif mexicano reinterpretado pola artista o os seus contemporáneos. Noutra sala hai creacións de Rei Kawakubo para Comme des Garçons, Jean Paul Gaultier, Alexander McQueen, María Grazia Chiuri para Dior, que teñen estado aparentemente inspiradas polo universo absoluto da pintora. Outra gran creadora está a ser celebrada cunha mostra que repasa toda a súa carreira dende o seu apoxeo nos primeiros anos 1980, en plena movida madrileña, pasando polas coleccións de costura nos anos noventa, e a súa presenza intermitente na escena da moda cunha sensación de creación al borde da memoria esquecida que gravita sobre toda a súa traxectoria. Sybilla, el hilo invisible, celebra a mellor deseñadora española dende Cristóbal Balenciaga, un epítome dunha época, unha maga do corte sinxelo a contrafío, unha innovadora das forma e as siluetas con conxuntos evocadores de saris indios, abrigos de fada madriña, chapeus de libreira inglesa, zapatos con talón de rocalla e camisas bordadas con debuxos infantís. Sybilla Sorondo é unha modista imprescindible que ten de ser coñecida por todos. Incredigirls ou rapazas incribles Artista total, Chelo Matesanz está a presentar na Coruña, no Palexco, unha mostra das súas pezas feitas sempre con técnicas heteroxéneas. Cuestións como as do cadro alén do marco, a escultura sen soporte, a instalación absoluta, o traballo téxtil en bordado, reposteiro, cosido ou roto, combinado con pinturas, esculturas, cerámicas, imaxes, sons, filmes, obxectos e teoría, son algunhas das sorprendentes teimas que a artista debulla no seu universo. Esta retrospectiva pon en valor o visionario traballo en téxtil de Chelo Matesanz, quen foi pioneira no emprego de técnicas tradicionalmente asociadas ao universo feminino íntimo, modos de creación outrora considerados insignificantes, que ela levou á fronte das súas propostas artísticas facendo mesmo pezas de tamaño monumental nas que se mesturaban cuestións da súa memoria involuntaria e iconografía íntima con imaxes comerciais ou de universo pop e tamén con imaxes de natureza folclórica e de cultura popular local. As súas propostas están cheas de ironía e sátira, de faciana kawai ou supercute ou riquiña baixo da cal se agochan terribles dramas, complexos sentimentos e denuncias de feitos experimentados por moitas mulleres e homes aos que a artista outorga forma posibilitando o seu coñecemento colectivo e curador.