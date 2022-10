Sorprendente e atractivo

Primeiro un intercambio de mensaxes dos que coñecemos só os que envía Zoe; logo un relato en forma de diario por horas, que se estende entre as 6:03 ata as 21:21 dun día calquera; para rematar, dúas listaxes que recollen un decálogo de cousas polas que paga a pena estar vivo e outro con razóns para seguir vivo constitúen o texto merecente do último Premio Edebé de Literatura Xuvenil que vén de ser publicado para que o público se mergulle nun mundo, o da mocidade, ás veces complexo, ás veces, variable; outras, incomprendido; a miúdo, cambiante que non sempre é doado de entender, porque a ansiedade, a frustación, o desexo, por separado ou xunto, toma camiños nos que é difícil ou se descoñece como aceptar os obstáculos ou os erros, procurar alternativas, identificar os obxectivos claros ou mesmo como xestionar emocións nunha sociedade como a actual preñada de diferenzas, de diversidade, de realidades, de circunstancias que subliñan a cada un dos grupos humanos por variedade de motivos e nos que aparentemente cada un debería atopar o seu oco, estar informado do que sucede ao seu redor e sentir a plena información e o que atopamos non é precisamente cambio, progreso ou futuro senón todo o contrario.

O libro que escribe Pedro Ramos sorprende en sentido literal, porque conmove con algo imprevisto pero coñecido, desconcerta pola naturalidade coa que se expresa o protagonista e que sinala unha temática atractiva para os rapaces e rapazas que non os deixará indiferentes. Logo, o feito de empregar a mesmas canles que eles usan para comunicárense incrementa a aceptación do escrito, fai máis real a historia e permite que cada un subscriba, se afaste, refute, se identifique, se emocione ou se sinta un Ewok. UN EWOK NO XARDÍN (2022): Pedro Ramos, Santiago, Rodeira, PVP. 10,40€