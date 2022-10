Literatura e Defuntos

Nuns días conmemoraremos o Día dos Fieis Defuntos ou Día de Defuntos, data sinalada na que as familias lembran os seus finados. Non me pararei aquí a relatar polo longo a centenaria historia que fai que cada dous de novembro visitemos os cemiterios para honrar a memoria dos nosos. No seu lugar amentarei algúns textos literarios que fixeron dos defuntos os protagonistas das súas páxinas, tecendo espazos de continuidade entre o mundo e o ultramundo habitado por espectros, pantasmas e outros seres de transición.

Poderían citarse infinidade de obras nas que a viaxe de ultratumba ou o ‘descensus ad inferos’ marcan as liñas de forza da escrita, mais conformareime con amentar un clásico entre os clásicos que é todo el un longo paseo do protagonista polas rexións máis alá do terreal: a Divina Comedia de Dante Alighieri, o longo poema de comezos do XIV no que o propio poeta florentino, guiado por Virxilio, visita o Inferno, o Purgatorio e mais o Paraíso e vai atopando neles as ánimas dos máis variados persoeiros.

Seguindo cos clásicos por antonomasia, cómpre non esquecer o papel protagónico que no célebre Hamlet de Shakespeare ten o espectro do vello rei Hamlet, quen se aparece ao seu fillo clamando vinganza, pois revélalle que foi asasinado vilmente polo seu irmán Claudio, que logo se desposaría coa súa cuñada Xetrudis. A traxedia que transforma a dor en ira e que contempla a forza descomunal da vinganza, a cólera polo incesto e a noxo ante a corrupción moral teñen a súa raíz, xustamente, nesa presenza espectral do pai de Hamlet.

Con ser estes dous escolleitos exemplos de literatura defunta, non cabe dúbida ningunha de que na tradición panhispánica son O burlador de Sevilla de Tirso de Molina e, sobre todo, o Don Xoán Tenorio de Zorrilla as obras que marcan o canon da escrita de defuntos. En ambos os dous textos Don Xoán ten unha cita cun comendador morto diante da súa lápida a noite de Defuntos, o que explica que, ano tras ano, en moitos lugares estas obras se escenifiquen por estas datas como exemplo desa singular convivencia entre vivos e mortos tan enraizada na mentalidade das nosas xentes.

No eido extrapeninsular, moita literatura do dezanove europeo e americano teñen tratado esta temática dos encontros con mortos, sobre todo dende os ámbitos do mistérico e aínda do terror. A pouco que fagamos memoria seguro que acudirán á nosa mente relatos fantasmagóricos, vampíricos, licántropos e doutras encarnacións do ultrarreal asinados por Edgar Allan Poe, Ambrose Bierce, Henry James, Arthur Conan Doyle, Washington Irving, Guy de Maupassant, Sheridan Le Fanu ou E.T.A. Hoffmann, entre moitos outros.

Na tradición peninsular (e co permiso dalgúns excelentes contos de Emilia Pardo Bazán como “A resucitada” ou Pedro Antonio de Alarcón en “A muller alta”) o máis notable representante desta narrativa de desacougantes defuntos que andan entre este e o outro mundo interactuando cos vivos é Gustavo Adolfo Bécquer, quen recreou lendas que están xa no imaxinario de todos, como “Maese Pérez, o organista”, “O miserere” e, sobre todo, “O monte das ánimas”, con ese inesquecible Alonso cazador rodeado a noite de Defuntos polas almas dos templarios mortos cando trata de recuperar unha cinta perdida pola súa curmá Beatriz.

Podería un estenderse parágrafos e parágrafos sobre esta escrita do Alén, pero rematarei o espigado de textos internacionais con dúas obras senlleiras do pasado século nas que as noites de Santos e Defuntos son decisivas. A primeira delas é Baixo o volcán, de Malcolm Lowry, novela na que un ex-cónsul británico, Geoffrey Firmin, vive tamén o seu particular descenso aos infernos en Cuernavaca, México, precisamente o 2 de novembro de 1938. A segunda das obras é A árbore de Halloween de Ray Bradbury, onde un grupo de oito rapaces viaxan no tempo a distintas civilizacións de diferentes épocas para aprender das orixes dos ritos que teñen que ver coa morte e a vida de ultratumba no antigo Exipto, Grecia e Roma, pero tamén no mundo dos druídas, do París medieval e, claro está, no Día de Defuntos en México.