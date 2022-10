De linguaxe directa

En Belagua Edicións publica o ferrolán Henrique Dacosta un monllo de contos -oito en total- e unha pequena peza cómico-dramática, que ten tamén a intensidade e concentración expresiva dun conto, que nos trasladan á costa e a cidade da súa infancia. Son historias tratadas cun realismo no que a linguaxe directa de doado acceso para a xente do común está salferida de expresións dialectais.

O autor, coñecido pola súas colaboración en prensa, obras de narrativa e traballos de investigación, mergúllanos aquí nun territorio no que a infancia e a adolescencia adquiren un claro protagonismo, ben co encanto e a ilusión que rodea a chegada dos Reis Magos, ben co arrepío dunha porfía que remata en traxedia. Sen dúbida, estes relatos, encadrados nun mundo difícil e contados polos seus protagonistas deixan no lector un sabor agridoce, unha sensación de nostalxia e tenrura. Na última peza, titulada “A xustiza e o bembé”, Henrique Dacosta foxe dos barrios de Ferrol e das traxedias do mar para introducirnos na Cuba na que os escravos negros e mais os galegos comparten unha opresión común; nesta “peciña cómico-dramatica nun único cadro”, un emigrante galego e os escravos participan nun rito ioruba-haitiano no que burlan as ameazas das forzas da orde.

Este libro consegue sacudir as augas durmidas do noso pasado e desatar intensas emocións como se se tratarse dunha novela de aprendizaxe. Nel hai ese afán por amosar o mundo mariñeiro da terra natal con toda a súa maxia, como fixera Dieste, e, como en “As arrasadeiras” de Blanco Amor, cabe subliñar as pequenas anécdotas que os seus protagonistas viven como actos heroicos.

O ESTRAÑO CASO DA BICILETA AMARELA (2022), Henrique Dacosta, Vigo, Belagua, PVP. 16€