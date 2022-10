Cartoturxia incompleta da represión

Cun título tan rechamante, pois en realidade trátase de elaborar unha cartografía da represión desde a creación dramática e por tanto literaria, chegan seis pezas que recrean ou presentan, segundo os casos, feitos acaecidos durante a ditadura franquista en cidades e vilas galegas, cando días ou meses despois do golpe de estado contra a orde constitucional republicana, se desata unha represión salvaxe e cruenta contra persoas das que se sabía ou supoñía unha vinculación coa causa da liberdade e da democracia. No limiar, Julio Fernández sinala que desde a Asociación DramaturGA, que agrupa xentes que traballan na escrita dramática, “había interese, por enlazar a dramaturxia coa memoria histórica”, e nese desexo temos a razón do volume que comentamos, editado por Invasoras en parcería con DramaturGA.

Son seis pezas, breves, elaboradas con técnicas propias da dramática factual, tamén dita documental, que asenta na recreación de sucesos tráxicos, en ocasións dándolle a palabra ás persoas que os protagonizaron, e cando é así o creador desaparece por completo para situar en primeiro plano as voces desas persoas, como ocorre co “verbatim drama”. Con todo, nas pezas hai una certa diversidade formal, en especial no que atinxe á presenza do dramaturgo empírico, ao rol do dramaturgo implícito ou aos discursos do dramaturxista ficticio, pois en literatura dramática, como na novela, as voces son moitas, ao igual que os seus emisores. Esas intervencións, algunhas cunha vontade poética e outras empeñadas en afondar no perfil crítico dunha historia que na súa formulación xa o ten, axudan a calibrar o grao de “transparencia” e “obxectividade” ou a dimensión “fáctica” de cada un dos textos, e as mediacións que mostra ou agocha.

O verdugo de Amada García, de Marcos Abalde, é un exemplo magnífico de como recoller documentación, seleccionala, tratala e trasladala á páxina, para dar voz á muller protagonista, mentres esas outras voces calan, pois nin son tan necesarias. Nin nada achegan. No texto, breve e intenso, unha Muller Grávida vai contar, a quen o queira saber, algúns aspectos da causa 379/1937, pola que foron levadas a xuízo sesenta e catro persoas, das que vinte e catro foron condenadas a morte por fusilamento. Entre elas, Amada García Rodríguez, natural e veciña de Mugardos, que logo de ser detida e antes do xuízo, pasaría un tempo no Santo Hospital da Caridade de Ferrol para dar a luz ao seu segundo fillo, Gabriel Toimil. En xaneiro de 1938 foi fusilada xunto con outras sete persoas da comarca. Hai na peza unha pulsión minimalista, que fuxe do accesorio, de todo canto poida adubar en exceso, e mesmo esborrallar e minorar, a casuística fundamental, que en toda a súa nudez, reborda crueza e brutalidade.

Caso contrario é o de Domitila, de Afonso Becerra, onde o autor se converte en personaxe, en contador de vivencias e lembranzas desde as que recuperar a peripecia desa súa amiga, ou para dar lectura a fragmentos dun ensaio de Aurora Marco sobre mulleres galegas na guerrilla antifranquista que recuperan a vida convulsa dunha activista perseguida, torturada, encarcerada. O texto ten varias capas que se superpoñen, en función de onde se poña o foco; ora en Domitila Gutiérrez Alba ora no seu amigo de Becerreá, quen debulla modos de reconstruír determinados relatos de vida, debate a dimensión estética que poidan ter, e informa do curso da propia vida. En todo hai unha dimensión factual clara, aínda que haxa sucesos máis pertinentes que outros cando se queren denunciar as caras múltiples da represión. Mestúrase así o factual coa hetero-ficción e con moita auto-ficción, nun texto confesional, purgante.

Outros, de Ana Abad de Larriva, Raquel Castro, Carlos Labraña e Julio Fernández Peláez, recompoñen catro historias acontecidas en Vigo, Salvaterra, Cedeira e Lavacolla. Son as de Rosario Hernández Diéguez, Bernardo Bernárdez Martínez, José Antonio Cabezas, e Martiño, un personaxe de ficción que concentra traxedias diversas. Todas elas de lectura obrigada para saber do que foi, desa memoria marxinada, oculta e negada que tanto condiciona o que somos. Infelizmente.