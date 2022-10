Acertado debut

Un novo debut na narrativa galega dun escritor descoñecido. Unha estrea galardoada ademais cun dos premio máis prestixiosos de Galicia. O Torrente Ballester 2021, na modalidade de lingua galega. Refírome a Cornucopia de Raúl M. Santos (Axeitos, Ribeira, 1976), froito dun longo proceso de elaboración que finalmente colleu forma,viu luz e, polo que semella, convenceu ao xurado. A novela non vai dirixida a ningún público particular, senón a quen queira deleitarse coa historia que encerra. E para iso o autor convídanos a ler. Na miña estima, Cornucopia é unha novela moi distinta do que acostumamos ler na narrativa de noso. Un texto híbrido, e por iso mesmo arriscado, pero moi potente e ateigado de refachos de ironía, unha ferramenta que Raúl M. Santos manexa á vez con naturalidade e habilidade. Unha novela a primeira vista extremadamente rexoubeira, pero que agocha moita lucidez que debería interrogar a conciencia lectora.

Botándolle unha ollada a trama argumental, posiblemente o lector poida diferenciar dous esteos principais. A historia de Calistro, coa que comeza a novela e que reaparece ao longo da mesma. Calistro é un rapaz que, tras idas e voltas dos seus pais, naceu aquí nun fogar sumido nun caos lingüístico, debido a orixe dos proxenitores. Del coñecemos os seu eivados e matrimonios: non casou coa que quería, senón con outra que tampouco está namorada del. A súa relación redúcese a conversas estúpidas. O segundo piar da novela é a historia de Xianciño, Xián, Xiriri. Non lle tocara a intelixencia, pero tiña o poder de realizar os seus desexos, mais el non o sabía. Así que, en vez de desexar, púñase a devecer. E así non adiantaba nada. Entremedias historias e consideración sobre temas diversos coma o canibalismo, a evolución das armas para matar, a rutina da vida dos escritores, a cópula e as súas formas e finalidades. Tampouco falta o accidente ferroviario de Angrois. Así mesmo, referencias ao carácter de metanovela do seu relato. Consideracións e novelos que o mesmo autor recoñece, con certa retranca, que non fan avanzar o relato. Unha novela que diverxe do costume de moitos narradores galegos que, ao faceren o seu debut acostuman escribir novela policial ou detectivesca. Se ser un discurso ucrónico nin a representación dunha sociedade imaxinaria baixo un poder totalitario, Cornucopia é unha novela que, malia ese ton irónico e humorístico, nos obriga a pensar nos rumbos que está a tomar este mundo que aínda nos acubilla. CORNUCOPIA (2022): Raúl M.Santos, Vigo, Galaxia, PVP. 17,10€