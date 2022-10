Unha novela de culto

Chega ás librarías, na colección literaria de Faktoría K, Carol, de Patricia Highsmith (Mary Patricia Plangman, Fort Worth, Texas, 19 de xaneiro de 1921 – Locarno, Suíza, 4 de febreiro de 1995), coñecida autora de libros de suspense, e máis coñecida polas adaptacións da serie Ripley, na que sobresae O talento de Mr. Ripley (1955), e tamén por Estraños nun tren (1950), adaptada por Alfred Hitchcock para o cinema.

Autora con moitos problemas persoais e sociais, escribiu esta novela de culto en 1948, constituíndo o primeiro texto de ficción que tratou a temática homosexual de forma natural e sen remate tráxico, aínda que a relación se presente como moi fráxil. Porén, non foi ata 1989 que publicou a novela baixo o seu nome e con cambio no título (anteriormente rotulábase “O prezo do sal”, e o pseudónimo utilizado foi Claire Morgan).

Na súa época, a novela foi moi controvertida polo tema lésbico que trataba, e xa de inicio tivo problemas con ela, mesmo para publicala, pois foi rexeitada por varios editores, ata que se publicou catro anos despois, como xa dixemos, baixo pseudónimo. Xa publicada, tivo unha enorme acollida, vendéndose máis de un millón de exemplares só na versión de peto, quizá tamén porque tratou o tema desde a perspectiva dunha moza que está descubrindo a súa verdadeira sexualidade, e dun xeito emotivo, natural, conmovedor, cheo de dúbidas, pero con valentía e afouteza, e moito optimismo. E por todas estas cousas moitísima xente de todo o mundo agradeceu a autora que contase unha historia así e de xeito normalizado.

É posible que lida na actualidade, moitísimos anos despois e en época tan distinta, poida parecer un pouco inocente, pero en realidade non o é, e resulta de certo de moi recomendable lectura.