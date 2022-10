Desenfado e comicidade

Isabel Soto traduce para o galego A aventura dos Balbuena no afastado Oeste, volume de Enrique Santiago publicado na serie “Os forasteiros do tempo” por SM Xerme e concibido dende o punto de vista lingüístico como unha novela gráfica que Enrique Lorenzo ilustra con escenas próximas á técnica empregada en contar unha historia a través de imaxes e textos escritos e outras nas que directamente inclúe as viñetas, de modo que os debuxos encadrados e de ton humorístico forman parte dunha serie na que se conta unha historia que leva á familia Balbuena, formada polo pai, Sebastián, e os tres fillos, Sebas, Santi e Susana, e as súas veciñas, Mari Carme e María, ao afastado Oeste nunha misteriosa teletransportación que os terá entretidos uns días ata que conseguen o seu propósito de regresar a casa coa satisfacción de ter arranxado algún que outro desaxuste de comportamento de determinados membros dunha comunidade de persoas que aplican a lei do máis forte.

Por unha banda, o desenfado na expresión e, por outra, a comicidade que xorde das situacións creadas arrebolan unha historia divertida que sorprende dende o comezo. A función recreativa da narración organizada en secuencias de textos e imaxes vén apoiada por un contido do máis fresco: a vida cotiá, o desexo de agradar, o acompañamento familiar, vivencias de situacións límite e mesmo a inclusión de sentimientos encontrados permite, ademais da reflexión, que sempre é interesante, viaxar coa imaxinación a onde cadaquén queira superpoñendo planos, ampliando escenarios, deténdose no detalle ou deducindo situación do máis variado, xa que calquera enfoque serve se falamos en termos de fantasía que alimenta o ánimo. A aventura dos Balbuena no afastado Oeste Roberto Santiago (Enrique Lorenzo, ils.)

SM Xerme, Vigo, 2022, PVP. 12,30€