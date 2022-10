Atemporalidades Caamagno

É doado atopalos de esmorga nalgunha noite de taberna, rock e contos ata o infinito nalgúns alxubes: deses de camareiro trasnoitado e volumes dos que xuntan tímpanos, na vella Compostela. E vale que eles son de Sigüeiro, de aló por Oroso, e iso entendemos que marca a personalidade, e moito, pois non hai máis que velos perder unha esquiva e barullenta partida de futbolín ou escoitalos falar das mil caras da vida que o anecdotario local deixa ao descoberto. Fano case sempre dende a parte de fóra dunha barra de cheiro a cervexa e xenebra derramada, para así podermos catalogalos coma especie única e diferente no ecosistema da nosa música, aínda que, iso si, cargada até as canizas de encanto e fermosa personalidade, non vaian pensar mal vostedes. E a estas alturas un xa os veu moitas veces bourando o seu rock de verniz gastado e ondas sonoras de cómplice atemporalidade. Xa puxeron a bailar a moita xente en moitos festivais e en moitas salas e ademais co extraordinario engado de facelo mediante o vetusto método da vella cuádriga rockeira de baixo, batería e un par de guitarras ao xugo, mentres o vocalista bate en nós con magnética vehemencia e escuras lentres de sol para protexerse das faíscas de volta. E así van aló case unha ducia de anos, varios discos, e algún EP cos que pouco a pouco foron conquistando os nosos corazonciños de ié-iés enxebres con moita retranca e moito ritmo.

O mundo está derrotado Familia Caamagno

Tremendo Audiovisual / Folc Records

Agora chega o seu novo traballo, que veu a luz o pasado martes, e sae despois de publicar varios sinxelos de adianto que xa nos deixaban ver que este disco ía ser un deses que poñen un grupo no sitio que se merece polo indubidable bo traballo musical e pola calidade que desborda. O mundo está derrotado móstranos unha Familia Caamagno máis engraxada que nunca, máis atinada que nunca en cada arranxo e en cada composición e sabendo exactamente a mestura de ron e cola que debe levar un bo combinado, cousa máis complicada do que parece, créanme. Retranqueiros coma sempre pero con máis crema e máis certeiros que nunca nesa concepción da melodía pop de tacto pegañento e retrouso asubiable. Abren lume cunha versión de “Xuntos” de Juan Pardo, que se ben a quen lles escribe non lle fai demasiado “tilín” -vaia vostede saber a razón-, si que aplaude a atrevida revisión que, dende logo, leva á peza a unha nova dimensión. “Lévame a unha festa, pode que só quede esta” cantan en “Romper espagna”, poñendo cordura, e da boa, no problema separatista a golpe de riff, alguén tiña que facelo. E continúan coa crónica política dende o costumismo máis bailable con “O mundo está derrotado” ou o canto á amizade e ao paso do tempo en pezas como “A máquina virtual” ou a máxicamente entrañable “1996”, a miña preferida do disco e unha desas cancións que un ten que poñer en bucle e non baixa do coche ate que remata.

E falan aínda de “O día que Fraga morreu” e de querer ser un “Samurai” ou de curar penas do corazón a golpe de Rickenbackers e caralludas melodías de pop vintage con cheiro a anos noventa. Son ao final oito cancións que chegan para quedar no imaxinario Caamagno como un deses discos que abofé collerán verdío como un dos traballos máis salientables na andaina do grupo e tamén na fonoteca sacra do rock galego.

Producido, gravado e masterizado por Carlos Hernández Nombela nos seus estudios El castillo Alemán, en Madrid ,e editado por Tremendo Audiovisual e Folc Records, o traballo xa está en todas as plataformas de internet para a súa escoita e tamén no seu formato físico en vinilo nas vosas tendas de discos preferidas. Pode que o mundo estea derrotado mais quédanos a ilusión dunha noite máis. Quen sabe se ao fondo da barra atoparás uns de Sigüeiro.