123 anos de esplendor orixinal

O Concello de Covelo vén de acometer os traballos de limpeza e conservación do cruceiro do Santo Cristo dos Aflixidos, no seu xénero, unha das obras máis monumentais de Galicia xunto co cruceiro do Hío de Cangas. Atribuído por Eiroa Hermo (1964) a Ignacio Cerviño Quinteiro e por outros investigadores a Xosé Cerviño García, este mestre foi definido por Castelao como artista “xenial e revolucionario, capaz de trocar os sinxelos cruceiros en grandes calvarios, ao xeito dos que se erguen na Bretaña”. Lamentablemente, no transcurso dos labores realizados non se atopou sinatura na obra que permita identificar o autor.

O cruceiro está dividido en tres niveis: no superior, coroando o varal e sobre o capitel corintio decorado con caras de anxos, o Cristo aparece sobre unha cruz de brazos cilíndricos; do seu costado mana o sangue que recolle un anxo cun cáliz. O reverso está protagonizado pola escena da coroación da Virxe, que se eleva sobre unha nube de anxos alados. A cruz e mais as imaxes principais (a excepción dos elementos aéreos: cartela, ás ou pomba que representa o Espírito Santo) foron talladas nunha única peza de granito, algo excepcional que revela a extraordinaria pericia e finezza do escultor.

Apoiados na columna cilíndrica de pedra serpentina xorden logo dous grupos escultóricos tallados en pedra caliza; na superior, a Virxe da Inmaculada Concepción; na inferior a escena de Adán e Eva expulsados do Paraíso, representados sobre unha serpe que simboliza o mal.

O cruceiro aparece erguido sobre unha grande base ou peaña. Apoiados nela sitúanse catro imaxes femininas de bo tamaño que simbolizan a agricultura, a industria, a xustiza e as artes, alegorías profanas que representan as claves do progreso das sociedades urbanas na perspectiva do novo século que comezaba. “Trátase do único cruceiro de ánimas que amosa personaxes totalmente alleas á tradición cristiá. Pola súa data, 1899, debera considerarse como un cruceiro ergueito con motivo do cambio de século e, polo tanto, de carácter xubilar”, apuntan Fernández de la Cigoña e Sampedro Fernández (2009). Outra tese, defendida por Fernández Sendín (2003), identifica estas imaxes como representación das artes liberais: a arquitectura, a escultura, a pintura e a música.

Cómpre interpretar as catro alegorías profanas do noso cruceiro nunha clave urbana, que era a propia dos emigrantes galegos que se estableceron nas cidades da península e do continente americano, onde descubriron as súas fontes de riqueza. A presenza destas alegorías non é exclusiva do Cruceiro dos Aflixidos, senón que tamén se fai presente, por exemplo, no portalón monumental da Quinta do Outón de Mondariz-Balneario, a residencia estival doutro adiñeirado emigrante covelán, Agapito Serra Fernández.

Xunto a estas catro alegorías dispóñense dúas imaxes máis, a do apóstolo Santiago peregrino e, posiblemente, a do Cristo resucitado cuberto cun manto que porta na súa man un libro e báculo cunha cruz.

O cruceiro, patrocinado polo potentado veciño de Covelo Juan Antonio Tielas Fontán, conta tamén cun peto de ánimas que conserva boa parte da súa policromía orixinal. A súa protagonista é a Virxe do Carme, que leva o neno Xesús no colo ao tempo que sostén uns escapularios. Dous anxos, un a cada lado, rescatan dúas ánimas infantís do Purgatorio ao tempo que o resto das almas defuntas, todas elas adultas, imploran ser rescatadas.

As patoloxías que a restauradora Marta Becerro Manso atopou nesta obra son as habituais nas esculturas que se exhiben ao aire libre: colonización biolóxica a base de liques foliáceos, musgos e algas. A súa retirada esixe un traballo delicado de mínima intervención, centrada na utilización manual de cepillos e auga, esponxa e pulverizador. Os bisturís, espátulas de madeira, brochas e pinceis de fíos naturais completan a delicada ferramenta deste tipo de procesos.