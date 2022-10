XIII Atlante, Premio de Gravado

No Museo de Artes do Gravado á Estampa Dixital, na parroquia de Artes, no Concello de Ribeira, pódese contemplar desde a a pasada semana unha exposición dos gañadores e finalistas do Premio Internacional de Gravado Atlante, que na súa XIII edición contou coa presenza de 210 obras de 170 participantes a nivel internacional, procedentes de países como Alemaña, Arxentina, Brasil, España, Estados Unidos, México, Perú, Francia, Holanda, Italia, Portugal, Polonia, Suecia, Suíza e Irán, todo un éxito que mostra a consolidación e prestixio dun galardón promovido desde unha fundación como a do Museo de Artes do Gravado á Estampa Dixital, que desde unha pequena parroquia do rural galego, en concreto da comarca da Barbanza, consegue unha proxección insólita no contexto da estampa internacional.Os premios, que foron entregados o pasado día 1 de outubro no propio museo, e a escolma de obras presentes na exposición, que se pode contemplar nos meses de outubro e novembro, evidencian unha ampla variedade de facetas artísticas para, en conxunto, dar testemuño das distintas posibilidades do gravado, tanto desde o punto de vista temático como de técnicas.

Centrando a nosa atención neste XIII Premio Atlante de Gravado, débese recoñecer e valorar de maneira moi especial a participación dos artistas nesta nova convocatoria, destacando o número de obras presentadas así como a diversidade e internacionalización dos candidatos. A respecto dos premios concedidos, cómpre subliñar que o xurado de artistas e historiadores da arte, composto por Alfonso Costa Beiro, Carmen Hermo Sánchez, Isabel Pintado, José Manuel López Vázquez, José Daniel Buján, Juan Monterroso Montero e Manuel Ayaso Dios, decidiu outogar a totalidade dos premios en disputa, destacando a calidade dos gañadores tanto técnica como conceptualmente, xa que, segundo a opinión do xurado -que compartimos- abren novas vías de expresividade a través do gravado, innovando nas técnicas de reprodución e profundizando nas preocupacións e inquedanzas da sociedade actual, quer de xeito colectivo, quer individual. No que atinxe aos Premios Atlante, este xurado decidiu premiar a capacidade evocadora das imaxes presentadas, a calidade técnica de execución e a dificultade e plástica dos gravadores, cualidades que lles permitiu a todos alcanzar os resultados desexados tanto formal como conceptualmente. No que fai referencia ao Premio Galicia, xunto coa delicadeza na execución do trazo e a claridade do conxunto, destacouse a forza expresiva do conxunto. Ademais, decidiuse conceder catro Mencións de Honra atendendo ás mesmas valoracións. Xa entrando, concretamente, nos galardóns, débese sinalar que o Premio Atlante D. Ramiro Carregal Rey foi para o madrileno Francisco de Santos coa obra Membrillos, un traballo realizada en fotopolímero, collage e iluminado á acuarela. Alén diso, o Premio Atlante foi para a galega, e xa premiada en 2014, Yolanda Carbajales Ferreiro coa obra Nós, un gravado á maneira negra, técnica en que a autora é unha recoñecida especialista a nivel internacional; a italiana Elisabetta Gomirato, autora da augaforte e punta seca Void-Panorama e o brasileiro-italiano Vinicius Libardoni, autor da augaforte e augatinta Sobreposición 2. Un último premio, denominado Premio Galicia-Pedras de Santiago foi para Nerea Cordeiro Cerviño, autora da obra S/T, un traballo feito cunha prancha procesada mediante filme de fotopolímero sen mordida en relevo. Para rematar, as mencións de honra foron para Javier Abad Alonso, co fotogravado Syn; Federica Bau, autota da augaforte e augatinta Deja que vean, Manuel Lareo Fernández, que presentou S/T e Yolanda Dorda, tamén cunha obra sen título, unha impresión de tintas pigmentadas sobre papel. Dinamismo cultural O Museo de Artes do Gravado á Estampa Dixital, que naceu mercé á paixón coleccionista, mecenado e aposta polo rural do seu fundador Javier Expósito, funciona como un centro que lle achega un enorme dinamismo cultural á zona da Barbanza. Trátase dun espazo cultural e museístico que conta cuns completísimos e variados fondos que son unha auténtica xoia e posúe unha riquísima colección de obra gráfica nacional e internacional e unha importantísima biblioteca de libro ilustrado, con publicacións desde o século XVII até os nosos días, en máis de trinta linguas. Alén diso, o centro mantén unha programación que é un auténtico luxo, da que é proba a exposición Ukiyo-e. A beleza e a cor do efémero que comisariada por José Daniel Buján Núñez e Xoán Pastor Rodríguez Santamaría, director do museo, e dedicada á estampa xaponesa, se pode contemplar até o 16 de novembro de 2022 compartindo espazo museístico coa mostra da XIII edición do Premio Atlante. Título: Atlante. XIII Premio de Gravado. Varios autores, 40 seleccionados. Comisario: Xoán Pastor Rodríguez Santamaría. Local: Museo de Artes do Gravado á Estampa Dixital, Parroquia de Artes, Ribeira.