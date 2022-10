A unidade que se desprega

Unidade, o primeiro libro de poesía de Alba Doval, foi editado pola nova e anovadora editora Rodolfo e Priscila. Os poemas encóntranse introducidos por un prólogo ineludible da poeta e profesora Alba Cid e a cuberta do libro adquire un protagonismo lumínico grazas á ilustración de Lúa Gándara. Todo é prezado en Unidade.

Doval é poeta e tradutora, avanza por outras linguas como por outros mundos soña. No prólogo, Cid apunta que “En Unidade, a pel do mundo non só respira, senón que se confunde coa propia”, algo que nos revela o principal: Unidade é o corpo, pero tamén é extensión do propio corpo cara ao mundo e, ao mesmo tempo, a súa metamorfose nun organismo vivo máis amplo, permeable e universal. Ao mesmo tempo, este libro tamén é, dalgún xeito, un diario de viaxes no que a experiencia persoal atópase mesturada, tan sutíl coma o transo dun lazo de seda, coa descricición doutros posibles marabillosos, habitables e verosímiles, pero fantásticos. E así, o rexistro cotiá, a descrición aperentemente realista e mesmo sinxela, vai entretecendo múltiples referencias artísticas, históricas e tamén fantásticas imaxes evocadoras. Soa aquí o eco de Frank O’Hara, unha das voces fundamentais da chamada Escola de Nova York e referente declarado da autora.

En Unidade entraremos nunha illa posible e imposible e, coma un mapa, os poemas tratarán de descubrirnos os seus segredos e de guiarnos nela. Entraremos tamén nunha cidade meditarránea que se describe e, en facéndoo, confúndese co corpo: “Eu tardei cinco anos en acadar a cidade-xardín, e non atopei máis vida ca a túa”. Por último ou, quizais, en primeiro lugar, entraremos na pel, nese abrazo que nos permite a vida.

Unidade explora todos os límites, os do corpo, os da memoria, e ofrécenos un mapa que é un labirinto, personalísimo, que cómpre ler con todos os sentidos, especialmente co do tacto: “As casas introducíanse no mar;/as ventás, rotas e sen vidros.//Se as tocase coa punta dos dedos, penso, partirían".

UNIDADE (2022): Alba Doval, Santiago, Rodolfo e Priscila, PVP. 15,68€