Imaxinando teatros para un país

Da man de Carlos Biscainho, Carlos Lorenzo, Francisco Oti e Dolores Vilavedra, en edición do Consello da Cultura Galega, chegan as Actas do primeiro Congreso Internacional do Teatro Galego, un volume de 999 páxinas que conta con monll e medio de achegas elaboradas desde moi diversas perspectivas e centradas en ámbitos ben variados. Un conxunto de traballos que dá conta da ambición da entidade organizadora do evento, a Academia Galega de Teatro, ao propoñer que tales documentos sirvan de base para construír un Plan Estratéxico para o teatro noso. Así o sinala Inma António, presidenta da Academia, no discurso de apertura do Congreso que serve de limiar a esta magna recompilación, titulada Deseñando horizontes. Situación actual, orixe e planificación do futuro do teatro galego. Máis claro, imposible.

Trataríase, xa que logo, de conformar unha sorte de planificación para o teatro galego na que se definiría o estado de desenvolvemento ao que debería chegar a curto prazo o sistema para ben na nosa cultura e tamén do lecer da cidadanía enteira. Un traballo aínda por facer, pero xa contamos con materiais suficientes e pertinentes nese labor pendente, pois ademais doutros documentos anteriores de singular valía, no Congreso tratáronse en profundidade cuestións centrais e substantivas para deseñar, desde xa, unha política teatral sistémica.

Consonte o plan de traballo do propio Congreso, os relatorios preséntanse en tres grandes apartados. No primeiro, e baixo o lema “Experiencia, actualidade e modelos externos”, atopamos un conxunto variado de lecturas da nosa realidade sobre ámbitos específicos no funcionamento do sistema, como poidan ser o exercicio profesional, as problemáticas laborais ou a distribución ou a programación de espectáculos, que se complementan con miradas externas, desde Portugal, Europa ou América Latina. Principia a sección unha interesante achega de Cristina Domínguez Dapena centrada nos retos e desafíos na poscrise.

A seguir un segundo bloque dedicado aos públicos, que inicia Domènech Reixach, seguido de achegas que se ocupan de cuestións múltiples, desde a dramaturxia da recepción ao papel de mostras e festivais na difusión e consolidación do campo teatral, sen esquecer o rol fundamental do teatro amador, en tanto axente mediador privilexiado e de proximidade entre a escena e públicos, ou a importancia da educación teatral, cuestión cunha dimensión transversal pola súa transcendencia, como pon de manifesto a presidenta do Consello, Rosario Álvarez, na intervención coa que clausuraba o Congreso e que tamén pecha o volume. Velaí un dos grandes acertos do evento, pois non se limitou a dar voz aos profesionais do campo, senón que procurou xuntar outras voces, tamén profesionais noutros eidos, con discursos pertinentes.

Xa no terceiro bloque, “A creación e os seus procesos”, que introduce Carme Portaceli cun relatorio para situar as temáticas invocadas e no que fai unha interesante lembranza sobre a súa traxectoria como directora de escena, atopamos a mesma visión poliédrica desde ese eixe central das prácticas escénicas, e no que destaca algunhas propostas sobre a residencia teatral ou a construción e produción de espectáculos.

Tras os tres grandes bloques, que suman un total de trinta e catro documentos, seguen un “Informe sobre o teatro galego: creadores, xestores e público”, que recolle un estudo realizado desde o Consello da Cultura Galega, e un Informe sobre liñas a seguir polo Centro Dramático Galego, no horizonte de 2030, realizado desde a dirección da compañía. E despois temos aínda un total de catorce comunicacións, onde atoparemos inquedanzas moi diversas, desde os estudos sobre teatro e tradución a problemáticas da lingua na escena, outro dos grandes temas transversais. Ponlle o ramo a tan valiosa colectánea, como se dixo, Rosario Álvarez, co seu discurso “Co 2030 no horizonte”. O volume en papel tamén está dispoñible en formato dixital na web do Consello da Cultura Galega. Outro acerto. Un documento para ler de vagar e para imaxinar outras formas de facer políticas teatrais. Parabéns.