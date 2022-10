Enlazados polo sexo e a morte

Javier Fraiz é un xornalista nado en Ourense que exerce o seu labor en FARO DE VIGO. Cronista musical con querenzas polo jazz, verbo do que escribiu unha crítica de concertos. Con Morte no espello debuta na narrativa galega, nun bucle do que confesa non é quen de saír. Un debut que é un thriller, unha novela de intriga, unha das canles máis frecuentadas na narrativa de noso. Esta ten a peculiaridade de que comeza amosándonos o crime e quen é o asasino. O novelo consistirá en saber o que vai suceder con el. O bispo don Salvador, que leva tallando un perfil conservador nos últimos anos na cidade de Presenza, asasina a Alec, un rapaz búlgaro que vende o seu corpo a cambio de diñeiro. Será a policía xudicial a que se encargue de esclarecer a morte violenta no bispado. Na delegación do xornal no que traballa encargan a Pablo cubrir a nova de morte.

A novela reflicte o “modus vivendi e operandi” delitivos dos mozos chegados dos países europeos do Leste, a impudicia dos homes de barriga xenerosa, señores respectables que xogaban a dobre vida duns minutos de sexo clandestino e reservados. E entre eles a figura do bispo que acode a internet para contratar prostitutos. Así coñeceu a Alec co que todo foi ben nos primeiros encontros. Pero un día cambiou todo cando o bispo e o puto mudaron os roles. Foi entón cando o abrecartas entrou con forza nas carnes do prostituto. A partir de aquí entran en escena os reporteiros, especialmente Pablo; e as indagacións policiais baixo a dirección do xefe da comisaría, Anxo Álvarez, cuxa pericia deductiva non ofrece dúbidas. E o relato, sen deixar de seguir achegando pingas de novela negra, muda a novela detectivesca. A investigación será o elemento que estruture de todo o relato policial, centrándose na resolución do enigma. Mais nesta segunda parte asistimos a certas manobras do poder político para que a investigación policial resolva canto antes o enigma, sen luxar a credibilidade do bispo. A investigación policial, resolve de forma doada o caso que o lector coñece desde o comezo. Nunha novela que abana entre o relato negro e o policial, hai varios elementos importantes. En primeiro lugar a estrutura: o asasino e a vítima teñen cara para o lector desde o inicio da novela. O autor baixa aos infernos da mala vida con enxeño e destreza. E sobre todo achéganos unha novela interesante e de lectura doada malia a súa carencia de estrita linealidade, na que desenvolve a idea central do poder da culpa, e retrata os abusos de poder nunha pequena cidade na que o bo e o malo acaban enlazados polo sexo e a morte. MORTE NO ESPELLO (2022): Javier Fraiz, Vigo, Galaxia, PVP. 19,71€