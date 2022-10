Cos límites de Espanto

Hai uns meses falabamos de que xuño vén ser o venres do ano, a antesala do verán, mes para a lectura negra “lixeira” e, xa que logo, para a recensión de Tótem (Astiberri, 2021), de Laura Pérez (Valencia, 1983). Xa entrado outubro, despois do “pequeño verán de San Miguel”, repetimos editorial e autora. Quizais se poida dicir que estamos no luns do ano pero, tranquilidade, non se trata “dese tipo de luns”; se vas coller café, ou a túa bebida quente favorita, que sexa por pracer porque hoxe escribiremos sobre Espanto (Astiberri, 2022).

Está a ser un bo ano para Laura Pérez. Disney + renovou a serie Only murders in the building, da produtora Hulu, para unha terceira tempada. Serie da que Laura Pérez deseñou os créditos, valéndolle, nin máis nin menos, que un nomeamento aos Emmy deste ano. Estivo nomeada tamén, xunto a Pablo Monforte, aos Premios Harvey, galardóns organizados pola recoñecida editorial Fantagraphics, así como á Mellor Novela Gráfica Internacional por Náufragos (Salamandra, 2016). Algún dos seus orixinais móstranse na exposición itinerante Cómic. Sueños e historia, organizada por CaixaForum e comisariada por Iván Pintor (Barcelona, 1975), unha retrospectiva imprescindible con máis de 300 orixinais que percorrerá as sedes destes centros en España durante o próximos catro anos (mágoa que non pise chan galego) e comezou a xira de presentación da súa nova obra, Espanto, nas XI Xornadas do Cómic de València e o Festival ViÑetas, festival anual celebrado en Poitiers, Francia, centrado na banda deseñada en español.

Espanto xoga cos límites da secuencialidade e a narrativa. Aterrándoo: de primeiras podería parecer máis un libro ilustrado que un cómic. Está formado pola recompilación de ilustracións, todas en branco e negro, que a autora debuxou (con diferentes graos de acabado) ao longo dos últimos anos. Algunhas delas foron publicadas nas redes sociais durante este tempo. A realización destes debuxos responde á necesidade da autora de trasladar certos pensamentos ou non-pensamentos. Define o seu labor como “espontáneo” e fuxida do guión ou o propósito, elementos percibidos como opresores que sesgan as emocións honestas e limitan a visceralidade. Laura Pérez deixa espazo á súa personalidade deixándose levar e sen caer nesa gaiola dourada que pode englobar todo “o narrativo”. A cohesión, ou narratividade, atopámola na orde das ilustracións, por temática, nivel de reflexión e emotividade, fiadas moi sutilmente por algunha frase, moi ben escollida, de cando en vez.

“Hai cousas que non se poden explicar en ningunha linguaxe coñecida”. Esta obra cuestiona de forma indirecta as limitacións da linguaxe; algo especialmente interesante ao atoparnos ante unha obra que apoia a súa “defensa” como cómic na expresividade e contido das imaxes. Nela destaca o que xa se converteu nun trazo xeracional, a presenza da ambigüidade e consciencia do efémero, non só na súa composición, senón tamén no seu contido: personaxes indefinidos que se desvanecen páxina a páxina. Unha procura de identidade ou aceptación da mutabilidade desta nun mundo constantemente cambiante. Pero, para alén do sesgo xeracional, a autora, que superou un cancro aos trinta anos, admite que ten moi presenta a fugacidade de todo no seu día a día e iso aparece reflectido na súa obra. Sobre todo nesta, cunha concepción e creación nas que primaba a acción: o deixarse levar e verterse.

Se hai un adxectivo que sempre vai da man da obra de Laura Pérez é onírico. Soubo crear un universo particular fantástico e cotián, belo e distante. O branco e negro dota aínda de máis forza ao debuxo, converténdoo en hipnótico. De Espanto pódese dicir unha cousas preciosa: é inquietante. E, motor marketiniano aparte, trátase asemade dunha proposta atmosférica e moi estimulante para este mes do Samaín… e para calquera outro.

Para aquelas persoas que cumprisen xa os 18, o 6 de outubro de este ano a Xunta de Galicia anunciou que activará novamente o Bono Cultura este outono. Con esta medida, similar pero non igual á do ano pasado, a pretensión, máis que fortalecer o sector tras o impacto económico sufrido pola COVID-19, trátase de ofrecer un pequeno empurrón económico aos consumidores nun ano abatido pola inflación e mais as constantes subidas de prezo.

Como na ocasión anterior, o bono terá un valor de 50€ por usuario e será válido para a compra tanto de produtos (cómics, libros, música, películas, series ou videoxogos en formato físico) como de servizos (museos, cinema, artes escénicas, concertos…) coa condición de que o establecemento onde se adquiran estea adscrito á iniciativa. Como novidade, o bono tamén servirá para mercar en comercios de instrumentos musicais. Cun orzamento dun millón de euros, poderán optar ao bono as persoas maiores de idade que teñan residencia en Galicia, ata un máximo de 20.000 persoas (non as 39.000 da edición anterior) por orde de inscripción, a partir do próximo 2 de novembro. A inscrición realizarase a través dunha web, onde se xerará un código QR para descargar e levar no móbil. O importe de cada compra contará cun 50% de desconto ata esgotar os 50€ de saldo do bono. O período de validez dos mesmos finalizará o 31 de decembro.