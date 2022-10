Despois do xuízo por inmoralidade derivado da publicación de Madame Bovary, publicou Flaubert en 1869 unha das súas obras maiores, A educación sentimental, libro de paixón inactiva, no que un mozo rico burgués namora dunha muller madura casada, mais a mutua atracción dos personaxes non culminará en adulterio. Esta paixón que non conduce a nada está contada cun realismo estilizado por un narrador obxectivo. Neste sentido é unha novela moi flaubertiana; para Flaubert, o seu antirromanticismo deriva nas novelas nunha obxectividade sen opinións porque o autor debe ser un deus invisible, mentres que o lector queda como xuíz supremo dos acontecementos narrados. Esta trama amorosa vai acompañada do relato da revolta de 1848, cos que Fréderic, o protagonista, simpatiza vagamente, e que o autor relata tamén cunha visión fría e distante, sarcasticamente obxectiva.

A educación sentimental, como Madame Bovary, é unha mostra máis da teima de Flaubert por atopar a palabra exacta. Para el a beleza só é posible cando acada a precisión, a verdade e a musicalidade. Para o escritor normando a vida era algo noxento, colmado de estupidez, que só se podía evitar se se dedicaba á procura da verdade e da beleza, e a iso entregou gran parte da súa vida coma un sacerdote obsesionado con chegar ao cimo da perfección. A historia ten concomitancia con experiencias persoais do autor e está relatada con descricións moi detalladas, elipses, rupturas temporais e un uso do estilo indirecto libre que o autor utiliza con mestría. O resultado é unha obra con páxinas memorables como algunha descrición ou o último encontro dos protagonistas. A tradución ,esmerada e brillante.. levada a termo ppor Isabel Soto fai especialmente recomendable a lectura -ou relectura- desta obra senlleira. A EDUCACIÓN SENTIMENTAL (2022): Gustave Flaubert, Santiago, Hugin e Munin, PVP. 21€