Vizoso, xardín musical

Mañá, venres 7, publícase en todas as plataformas o novo traballo dos Moito! Trátase do seu primeiro longa duración e chega baixo o título xenérico de Estados Naturales. Nel, o grupo da Pobra do Caramiñal vénnos presentar unha decena de cancións baixo a produción, mestura e manexo dos faders de Carlos Hernández Nombela, produtor de recoñecido e incuestionable prestixio, tamén implicado, ben como produtor ou coma enxeñeiro de son, en traballos de xente como Triángulo de Amor Bizarro, Los Planetas, Carolina Durante, Deluxe, Pereza ou o propio Joaquín Sabina, entre outros moitos e tan só por citarmos algúns. Así, nesta nova entrega e despois dos anteriores Eps Ingravidez, Ingeniería inversa e Anexo, os Moito!, continúan transitando por eses carreiros polos que xa viñan experimentando dende a súa creación como banda no 2018, e que puxeron os seus evidentes signos de identidade arredor do indie, do pop guitarreiro e do rock de tensión contida e enorme intensidade rítmica e melódica, nun exercicio que deixa pouco lugar a contemplacións ou a dúbidas de que estamos ante unha banda perfectamente engraxada e que coñece e domina fantásticamente ben todos os misterios e ministerios do xénero.

Estados Naturales aparece, pois, conformado por un conxunto de dez cancións de belísima factura que nos meten nun vizoso xardín no que todo ule a acordes abertos, a certa fluorescencia e a mil faíscas desprendéndose dende estados de ferro fundido e activos volcáns de lava emocional desa que quenta e moito, facendo gala do seu propio nome e demostrando que unha canción claro que pode funcionar coma o mellor dos reloxos en canto a pulso, estímulo e golpeo tímbrico.

Felipe Castro (guitarra, sintetizador e voz principal), Diego Gonzalez (guitarra), Juan Ciego (baixo e coros) e Diego Guillín (batería) achégannos así unha colección de temas que falan do día a día nun costumismo agre e doce a partes iguais, tal cal é a mesma vida nestes tempos que tanto corren e nos que tan a correr vivimos. Voráxines, vertixes diarias nas que o valor que lle damos ao tempo cotiza á baixa mentres nos perdemos tras pantallas, presbicias prematuras e barrotes en forma de redes sociais, grandes irmáns e “histories” que nos espiden e incluso nos vulneran dende a maior das irrelevancias persoais. Mais non busquedes no disco unha baixada de brazos ou calquera sorte de entrega de armas e/ou de rendición senón máis ben todo o contrario: unha festa de estrelado ceo luminoso no que os textos son conscientes do que estamos a perdernos pero nun claro chamamento á vida celebrada e consumida co corazón na man.

“Todas las noches sueño que puedo echarme a volar” cantan en “stereo” unha das miñas pezas preferidas do disco, dando fe disto que vos contamos e dende logo que propoñendo unha clara declaración de intencións. Agora, despois da saída oficial mañá deste Estados Naturales, comezará unha xira de salas para presentalo por todo o estado, comezando pola Coruña o 8 de outubro na Sala la Disfrutona e continuando o 29 deste mesmo mes na sala Vesta en Madrid. Entendemos que moi acxiña iremos coñecendo o resto de citas de presentación e tamén entendemos que con toda a intención de levar este seu novo repertorio polos mellores festivais do país onde estamos certos de que serán unha das propostas emerxentes máis interesantes do panorama indie, tanto galego como estatal.