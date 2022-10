Temos que falar de Jean-Luc!

Morreu Jean-Luc, fillo de Paul Godard e Odile Monod. Tiña tan só noventa e un anos de idade e unha longa lista de desputas e diverxencias co mundo que o rodeaba. A menos dunha hora en tren do famoso castelo onde o duque de Savoia lle arrebatara a liberdade ao patriota e historiador François Bonivard, aquel xenio malhumorado que respondía ao nome de Jean-Luc decidiu un bo día dar por rematado o seu tempo neste planeta. Á última hora do martes 13 de setembro de 2022, a súa muller, Anne Marie Mièville, confirmaba a noticia cun breve, brevísimo comunicado: “O cineasta Jean-Luc Godard morreu en paz. Non haberá cerimonia oficial”. Por el non ondearon as bandeiras a media asta na sede da Presidencia da Comunidade de Madrid nin xurdiron quilométicras fileiras de súbditos enloitados e pasmados ante o falecemento da súa raíña. El -unicamente- era un intelectual, un pensador (ocupación de alto risco nestes momentos), un home libre, un Creador. A triste pregunta que agora nos formulamos os que adoramos os seus filmes é: que facer a partir deste momento co mito e co temor de que xa non haxa ninguén no mundo do cinema capaz de provocar enigmas?

Godard, a diferenza doutros directores, nunca procurou que o público se sentise cómodo fronte aos seus traballos. En absoluto pretendía ser comercial. Nin moito menos simpático. Como Bonivard, el tamén foi un liberador. Procuraba redimirse e redimir a sétima arte do pecado orixinal de ter crido, sen albergar ningunha dúbida, que o seu verdadeiro pai era o teatro. Con 29 anos de idade fixo estremecer os alicerces da industria cinematográfica coa súa primeira obra mestra (en adiante virían moitas máis), À bout de souffle (O final da escapada, 1960), unha proposta que desafiaba as máis básicas regras da linguaxe fílmica. E funcionaba.

Mentres nos estudos norteamericanos de Hollywood todos se afanaban sen descanso en sacar proxectos adiante, repetindo o mesmo formato unha e outra vez sobre a Guerra Fría, Vietnam, os dereitos civís, a liberación da muller, etc, etc; en Francia, un pequeno grupo de cineastas, entre eles Godard, tensaban a corda radicalizando cada vez máis as súas propostas estéticas. “Son Deus porque son lacazán e estou na Terra para anunciar aos Tempos modernos o final da era gramatical e o comezo da era flamíxera en todos os campos, e sobre todo no cinema”, declaraba unha das personaxes dese filme terríbel títulado Weekend (1967), un ano antes de que os estudantes tomasen as rúas francesas e conquistasen as pantallas do resto das nacións.

Os límites inabarcábeis do corpus cinematográfico de Godard semellan impregnar todos os ámbitos do seu ser, mesmo chegando a afectar a súa propria biografía. O artista, segundo el, ten que situarse sempre no medio da corrente salvaxe, alonxado das imposicións, nun constante work in progress profesional e persoal. Así pois, a personalidade do rexidor debe estar sempre disposta para a alteración, do mesmo xeito que o fan as súas imaxes, que nunca cesan de modificarse, mudando incesantemente de dirección e de perspectiva -tal e como nos explica nos magníficos oito episodios de Historie(s) du Cinema (1989-1999).

Adoramos a Godard porque non o entendemos, porque el tampouco nos entende, porque os seus filmes (imposíbeis de abarcar neste triste e minúsculo artigo) son un misterio e porque, pese a todas as dificultades e á incomprensión, o seu cinema posúe algo que nos fai conectar con el, amalo alí onde a súa crueldade nos lacera. É como se a súa obra fose ao mesmo tempo castigo e redención, como se nós fósemos bestas encerradas na xaula do Mundo contemporáneo, de onde só podemos escapar da man del, mentres soñamos cunha pistola e unha moza. Grazas e até sempre Monsieur Godard!