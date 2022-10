Con luces e sombras

Outravolta recuncamos na intrahistoria dun libro. Poderíamos facer deste costume unha especie de subxénero, pois en ocasións dá información interesante do que está por vir. No caso presente, a intrahistoria percíbese no propio título. Puidera ser un xogo literario, mais o paratexto vén confirmalo. Non é habitual que nestas idades xurdan poetas da madureza; o normal é que se trate de poesía pueril e a súa publicación sexa un erro froito da vaidade persoal, coa anuencia da inconsciencia do editor. Este é un caso máis complexo.

Se ben é certo que se aprecian aspectos propios desa poesía primeira de calquera poeta, tamén contamos con partes nas que se ve que hai alma de poeta. É gracioso percibir as influencias propias dos estudos de bacharelato: dende filosofía ”demiúrxica” ata referencias varias ás distintas materias do currículo desta etapa. A ninguén se lle escapa que estas cuestións son propias do creador novo que imita os seus referentes máis próximos. Faino con toda honestidade dende que avisa xa no título do libro.

Agora ben, este libro ofrece algo máis. Hai unha parte na que esa poesía amorosa -si, claro, o tema principal é o amor- ten unha prestanza que fai dubidar se se trata dun poeta primeirizo, mais con talento, ou se, pola contra, a poesía sacada dos tempos de instituto tivo algún repaso adicional, engádegas e correccións para facelo publicable. Non me pronuncio. Se cadra, o feito de aproveitar unha poesía primixénea puido ser lastre por sustrasto do que puidera ser un traballo moito máis sólido se se desenvolvese dende o principio. Os ripios e cursilerías que se escapan ao longo do texto desmerecen o que, en calquera dos casos, se albisca como un bo poeta. Rancaño debe entender que non é bo publicar ou manipular todo o que se escribe. A literatura, se ha ser de calidade, debe ter un proceso autocrítico e selectivo que non reutilice todo o que sae dunha gabeta.

BREVE CADERNO ADOLESCENTE (2022): A. Rogríguez Rancaño, Noia, Toxosoutos, PVP. 10,54€