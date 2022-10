A fotografía como arquivo

Centrándonos xa na súa obra creativa, que é cerna do proxecto expositivo comisariado por Manuel Sendón e Xosé Luís Suárez Canal, as súas series, como a que realizou no porto de Vigo e as de canastros e cruceiros, comparten a perspectiva de arquivo e nelas o tema documentado sempre é plasmado desde un fondo respecto co medio e o territorio, lonxe de calquera afectación e cun extremo rigor formal, un rigor procurado realizando unhas fotografías que lonxe dunha utópica obxectividade procuran a maior integridade e honestidade posíbel.

Estamos perante un traballo que destaca pola intensidade de visión e mais polo coñecemento das calidades do medio fotográfico, cun respecto absoluto polo oficio e polo obxecto a fotografar, sen empregar procesos de manipulación. O resultado é unha estética propia, unha maneira de ollar, baseada nos motivos captados e na utilización de tipoloxías seriadas, resaltando a solidez das formas, que nel son sempre elementos significantes, aspectos que a montaxe da mostra enfatiza de xeito moi atractivo. Un criterio que se segue, por exemplo, no tratamento das escenas do porto de Vigo, e na captación das situacións concretas, subliñando a homoxeneidade ou o carácter contrastivo das situacións. Mais sempre desde o rigor, un aspecto que o fotógrafo consideraba ineludíbel á hora de abeirar o seu traballo, sen que o inmediato e o sentido da oportunidade xornalística poida limitar o valor estético e a capacidade de comunicación que toda obra debe tamén presentar para se converter nun elemento con capacidade de plena comunicación.

Hai moito de exploración dun territorio, como recolección dunha memoria visual da propia experiencia, un punto de vista claramente individual mais que mantén o respecto polo captado desde unha perspectiva marcadamente documental. Partindo destes postulados, Raniero Fernández constrúe imaxes elaboradas por medio de composicións perfectamente equilibradas, dentro da aparente simplicide. O resultado é unha produción caracterízada por un ollar claramente estruturado e por medio del procura un vieiro propio desde a perspectiva estética, que acabou por situalo como unha das máis sobranceiras figuras da fotografía da súa xeración.

Contexto galego

A exposición dedica tamén unha especial atención ao contexto. Cómpre ter presente que toda a actividade fotográfica non profesional durante os anos cincuenta e sesenta se realizou no seo das agrupacións e a Agrupación Fotográfica Gallega era entre todas as galegas a máis activa. A agrupación potenciou o debate entre as novas propostas fotográficas, representadas por Ricard Terré, e a fotografía que se estaba a facer nas agrupacións. Mais, como posteriormente diría Terré e sinalan os comisarios da mostra do Centro Galego de Arte Contemporánea, en Galiza houbo fotógrafos que realizaron unha fotografía diferente á doutras agrupacións, menos pomposa e menos académica. E este é o caso de Raniero Fernández, de feito as súas imaxes están lonxe da estética do pictorialismo serodio que caracteriza a fotografía afeccionada desa altura, e non só en contextos como o noso. Todo isto explica o acerto e interese da exposición Raniero Fernández. O arquivo que nos fornece unha revisión da obra do fotógrafo vigués desde unha óptica actual e ao mesmo tempo contextualiza o seu traballo na súa época, para o que se insiren na exposición obras doutros fotógrafos como Manuel Ferrol, Losada, Rueda, Schmidt de las Heras, Ricard Terré, Veiga Roel e Zamora.

As fotografías, alén dos valores formais xa sinalados, funcionan como verdadeiros documentos históricos que inclúen imaxes que son espello das mudanzas sociais, até organizaren unha historia coidadosamente trazada en determinados ámbitos. Raniero Fernández. O arquivo permite tamén diferentes lecturas, mesmo as centradas na observación do país, aparecendo daquela un retrato social que permitiría mesmo análises desde a socioloxía, en especial cando nos enfrontamos a imaxes da vida cotiá.