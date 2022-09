Odiseas na pantalla

Do mesmo xeito que sucede co caso español, a cinematografía grega, en parte motivada polos acontecementos socio-políticos que marcaron o seu século XX —conflitos bélicos, ditaduras e crises económicas—, foi atopar con demasiados problemas para desenvolver unha industria propia potente que puidese competir coa maquinaria hollywoodiense ou con outras cinematografías europeas de maior peso. Con todo, podemos afirmar que a idade dourada do cine helénico se sitúa maiormente na década dos cincuenta e sesenta, grazas a aparición de Michael Cacoyannis, cineasta que, imprimindo na súa cinematografía a estética e mais a ética herdadas do Neorrealismo italiano, sorprendeu o mundo enteiro con "Stella" (1955), película que logrou participar no Festival de Cannes e que abriría a porta a outras coproducións exitosas como "Nunca en domingo", protagonizado por Melina Mercouri e coa que lograría cinco nominacións aos Oscars, e "Zorba o grego" (1963), probablemente, un dos filmes máis recoñecido internacionalmente, en parte grazas á banda sonora composta por Mikis Theodorakis, artista que compaxinaba o seu traballo como compositor co activismo político de carácter esquerdista.

Outro cineasta grego recoñecido alén das fronteiras helénicas é Costantin Costa-Gavras, autor de títulos nos que imprimiu tamén a súa pegada activista e comprometida coa esquerda. Con "Z" (1969), —escrita en colaboración con Jorge Semprún sobre o asasinato dun líder comunista por parte das autoridades policiais— obtivo un éxito mundial, xa que foi galardoada cun Oscar á mellor película estranxeira. Un feito que catapultou á fama ao director, quen insistiu co xénero político en varias coproducións como "A confesión" (1970), ambientada na Checoslovaquia ocupada polas forzas soviéticas, e en "Estado de sitio" (1973), historia situada no Montevideo onde operan os tupamaros. A polémica chegaría con "Missing" (1982), baseada nunha historia real acaecida no Chile pinochetista: un cidadán estadounidense viaxa a Chile na procura do seu fillo xornalista, desaparecido tras do golpe de estado de 1973. O filme pon de manifesto a participación da CIA e da administración Nixon na execución do golpe, o cal deparou furibundas críticas por parte da dereita norteamericana. Porén, a película foi todo un éxito de público e crítica, acadando a Palma de Ouro en Cannes e mais o galardón á mellor interpretación masculina (Jack Lemmon) no mesmo certame.

A crise económica do ano 2008 impulsou, da súa parte, a Costa-Gravas cara á realización de fitas onde critica o sistema económico capitalista: "O capital" (2012) e, sobre todo, "Adults in the room" (Comportarse como adultos, 2019), onde relata as negociacións do ministro Yanis Varoufakis cos dirixentes da Unión Europea durante a crise do 2015.

Con todo, a maior personalidade do cinema grego vén ser, sen lugar a dúbidas, Theo Angelopoulos, creador de excelsos planos-secuencias en tempos nos que, por razóns técnicas, a súa posta en pé resultaba moito máis complicada e infrecuente que hoxe en día. Igualmente inconformista, Angelopoulos logrou elaborar unha espléndida triloxía con "Días de 36" (1972), "O Thiassos" (A viaxe dos comediantes, 1975) e "Os cazadores" (1977). Con "Viaxe a Cytera" (1984) o seu estilo derivou cara unha esfera moito máis intimista, pero foi con "A eternidade e un día" (1998) coa cando foi acadar o recoñecemento definitivo grazas á Palma de Ouro en Cannes. O historiador Mark Cousins afirmaba que boa parte das súas películas son viaxes alegóricas inspiradas, como non podía ser doutra forma, pola Odisea de Homero. Suxestionado por Mizoguchi, Angelopoulos constrúe unha serie de planos que, por mor da súa duración, convertía o tratamento do tempo na súa prioridade.