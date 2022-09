“Candemaia”, colección de Laiovento, “xorde da necesidade de que as candeas e estrelas que lle dan nome acheguen luz a unhas vidas que un día nos amosaron a súa faciana máis negra”, sempre a través de libros traducidos e escritos por mulleres. O último deses libros é "Soños no limiar", da escritora marroquí Fatema Mernissi (Fez, 1940-Rabat, 2015), traducido ao galego por Rocío Viéitez.

A autora, que naceu nun harén, comprometeuse activamente co cambio de imaxe da muller no Islam e foi pioneira do feminismo no seu seo, pois cría que as Sagradas Escrituras foran malinterpretadas por homes autoritarios e misóxinos, defendendo os dereitos da muller no mundo árabe e islámico, chegando a ser un referente nese ámbito, e premio Principe de Asturias das Letras en 2003. Foi tamén unha intelectual moi formada e profesora universitaria, merecendo citar entre as súas obras "Sexo, ideoloxía e Islam" (1975) e "O harén político: o profeta e as mulleres" (1987), e o libro que hoxe comentamos, "Soños no limiar: Memorias dunha nena do harén" (1996).

Trátase, segundo ela mesma, dunha “falsa autobiografía” a través dunha serie de contos que teñen un fío común: a vida dunha nena no harén de Fez, lembranzas da vida e experiencias persoais mesturadas con fantasías propias dunha nena, protagonista das historias, dando conta de como é a vida no harén, como se desenvolve e as dinámicas que xorden no microcosmos interno segundo o rol de cada unha das persoas que o habitan: moitas mulleres, unhas sometidas contra a súa propia vontade, outras fieis defensoras de todas as represións existentes e dese estilo de vida... A través destas páxinas poderemos coñecer ese mundo e comprender o que nel se pode sentir e vivir. Digno de ler.

SOÑOS NO LIMIAR (2022): Fatema Mernissi (trad. Rocío Vieitez), Laiovento, Santiago, PVP. 19,95€