X.R. Mariño Ferro e a linguaxe simbólica

O antropólogo galego Xosé Ramón Mariño Ferro vén de publicar un volume especialmente importante para calquera interesado nos estudos humanísticos e nomeadamente para os ámbitos da mitoloxía, relixión e historia da arte; trátase do libro Las claves del lenguaje simbólico (UNO Editorial, 2022).

O ensaio desenvolve, desde alicerces teóricos semióticos e antropolóxicos, unha explicación sólida para a comprensión das propiedades e regras da linguaxe simbólica; elabora un vocabulario rigoroso e pormenorizado de símbolos e mostra como o simbolismo é parte da vida, quer das elites, quer da xente común, e que a súa comprensión é fundamental para calquera achegamento á arte, á mitoloxía e á relixión non soamente no noso pasado senón tamén no estrito presente. Este amplo proxecto elucidativo, que permite, a partir de sólidos alicerces, entender o universo simbólico cunha claridade e fondura nunca vistas, é froito dun coñecemento desenvolvido por Xosé Ramón Mariño Ferro nunha ben ampla produción ensaística que sempre tivo no simbolismo a cerna das súas preocupacións en calquera dos temas de análise, véxase como exemplo sobranceiro o seu El simbolismo animal. Creencias y significados en la cultura occidental (Encuentro, 1996), publicado en francés co título de Symboles animaux. Un dictionnaire des représentations et croyances en Occident (Editions Desclée de Brouwer, 1996) e reeditado en 2014 co título de Diccionario del simbolismo animal (Encuentro, 2014).

No seu novo traballo, o autor segue a pista de todos os símbolos e valores asociados a plantas, animais, pedras, metais e obxectos de diverso uso desde a cultura clásica, pasando pola Idade Media, até chegar á cultura popular, conseguindo interpretalos por medio dos estudos de etólogos, naturalistas e á luz da semiótica e antropoloxía, para descubrir de que calidades e comportamentos procedían moitas das crenzas aparentemente absurdas que despois dunha análise pormenorizada encontran a súa explicación. Fica claro que para os antigos o interese por obxectos e seres vivos non se concentraba na súa descrición, senón na comprensión das súas calidades e comportamentos, para despois utilizaren estas representacións como imaxes cunha determinada finalidade filosófica ou teolóxica. Neste contexto, o obxecto ou ser vivo interesa como portador de sentidos: literal e alegórico. A literalidade limítase á súa descrición ou á súa representación: literatura, debuxo, pintura, escultura; o sentido alegórico transpórtanos ao mundo das crenzas e mais dos símbolos.

Para a explicación deste proceso, no primeiro capítulo de Las claves del lenguaje simbólico Mariño Ferro sitúa o símbolo entre os signos e entre os demais tropos que o ser humano crea e utiliza. O segundo desenvolve unha análise crítica das teorías dominantes sobre a linguaxe simbólica: as que dan primacía ao elemento inconsciente e as que, pola contra, enfatizan a compoñente aprendida e transmisíbel. O terceiro está centrado na natureza dos símbolos: se son ou non arbitrarios, universais e anónimos. O cuarto analiza as súas funcións máis destacadas: transmitir valores, comunicar con eficacia e, sobretodo, facer visíbel o invisíbel. O quinto capítulo, que é sen dúbida fundamental, é o que identifica a verdadeira unidade significante. O sexto desenvolve un achegamento aos casos de maior complexidade: polisemia, polivalencia, sinonimia e significados encadeados.

Da súa parte, o sétimo vénse centrar nos significados hiperbolizados e mais o seu contrario. En fin, o oitavo e derradeiro analiza as variadas combinacións de símbolos: repetidos, reforzados, fundidos, compostos e híbridos.