“A folga do 72 contiña tamén o xermolo dunha revolución cultural”

–Os que o coñecemos a Vde., coidabamos que Todo chega desde o mar ía ser o titulo dun novo disco do seu grupo, Xardín Desordenado. Cando comezou a pensar en escribir esta novela?

–Iso mesmo pensouno tamén moita xente (risos). En realidade, veño escribindo toda a miña vida; de feito, en min a literatura é moi previa á música. Este é un libro que viña escribindo dende hai moito tempo e, dalgún xeito, malia que eu non apareza, reflicte a paisaxe de toda a miña vida.

–A trama xira en torno á folga xeral de Vigo, en 1972. Por que elixiu ese momento histórico?

–Mais que xirar, a trama comeza na folga de 1972, na que se atopan dúas mulleres de distintas xeracións. A partir daqueles acontecementos é cando eu artello unha historia que avanza até os primeiros anos da Transición e mais a chegada da democracia. Parellamente, tamén conto a historia do GRAPO, que xurdiu en Vigo precisamente durante aquela folga, e cuxa traxectoria asemade rematou nesta cidade no ano 2000, cando se produce o ataque ao furgón blindado.

–Dúas mulleres, Irene e Xoana, protagonizan esta historia. Por que decidiu enfocala dende o protagonismo feminino cando os protagonistas da folga foron na súa meirande parte homes?

-- Estas dúas personaxes incluínas no relato e, pouco a pouco, cáseque sen decatarme, notei que ían cobrando protagonismo no que eu estaba a escribir. E non só son as protagonistas, senón tamén as voces da narración.

–Estas dúas mulleres pertencen a dúas xeracións distanciadas no tempo e nas súas vivencias anteriores: Que aprende Irene de Xoana e que aprende Xoana de Irene?

–Quen aprende máis é Xoana de Irene, nomeadamente por unha cuestión de idade. Aprende o que é realmente o franquismo, aprende a combatelo; pero no só dende a loita obreira sindical, senón tamén dende a cultura, porque daquela o que había en Vigo era a xestación dunha revolución cultural contra a ditadura, que logo derivou no que se chamou a movida viguesa. Irene o que fai é transmitirlle a Xoana os seus coñecementos, sobre todo os da Historia, xa que ela, coma Irene, é historiadora, é a súa experiencia.

–Estamos diante dunha novela política o dunha historia de sentimientos?

–Hai unha evidente carga política na novela, pero iso é inevitable, aínda que eu teño que dicir que nunca pertencín a organización política ningunha. Pero é que na historia da cidade os sindicatos e mailos partidos tiveron un grande protagonismo, unha gran forza, algo que viña desde antes da Segunda República. Quen lea a novela, polo tanto, verá que hai moita historia política, pero tamén se decatará de que hai pasaxes moi sentimentais e incluso poéticas.

–Cando se produciu aquela folga, Vde. traballaba nunha empresa auxiliar do naval. Cales son as vivencias persoais das que garda especial lembranza na súa memoria persoal?

–Eu tiña daquela 24 anos e non estaba ligado a ningún sindicato nin partido. Iso si, formaba parte diso que se chamaba masa transversal que estaba, por suposto, moi en contra da ditadura. Cando me poño a recordar, a min aqueles días pasáronme moi rápido. A cidade estaba patas arriba e lembro que na nosa empresa, que era un taller moi pequeno, os traballadores estabamos desexando que pasase un piquete para que poidésemos parar e sumarnos ás mobilización nas rúas. Tamén me quedou a sensación de que, para min, era toda unha sorpresa, de que se podía “facer dano” ao réxime. A folga foi, aparentemente, un fracaso técnico, porque non se conseguiu ningunha das reividicacións sindicais e producíronse unha manchea de despidos e presos, e moita represión, pero o éxito político foi total. Durante 15 días mantívose unha cidade como Vigo totalmente paralizada e fomos un exemplo para toda España.

–Coida que Vigo ten suficientemente recoñecida aquela xesta que protagonizaron tantos obreiras e obreiros en plena vixencia da ditadura franquista?

–A min o que me parece é que Vigo é unha cidade tan dinámica que semella que sempre vive no presente. Semella que non ten tempo de voltar a mirada ao pasado. E,claro, eu teño a impresión de que hoxe non se recoñece demasiado aquela fazaña. Esa é unha das razón pola que escribín esta novela. De todos os xeitos, paréceme que eles tampoco queren que se lles fagan grandes recoñecementos. Eles están moi orgullosos do que fixeron e que tivo un mérito extraordinario.

–Por certo: por que o título de Todo chega desde o mar?

-- O título vai alén do relato que conto, xa que vén do estreito vínculo que Vigo tivo historicamente co mar. Todo o pasado, todo o presente, e supoño que todo o futuro da cidade, está relacionado co mar.

–En que fontes se documentou para contar os feitos reais (que os hai) da súa novela?

-- En prensa da época, documentos, libros, nomeadamente A cidade e os días de Álvarez Blázquez…Tamén lin moitísimo o FARO DE VIGO da época na hemeroteca. E, no caso do GRAPO, consultei e lin todos os libros que escribiron xente que estaba nese grupo. E tamén recorrín a testemuñas familiares e a recordos, porque eu nacín nunha casa republicana, e escoitaba o que se contaba cando aínda era un rapaz.

–Todo chega desde o mar é unha paréntese na súa carreira musical ou xa ten na cabeza escribir máis libros?–

O que teño claro é que teño que publicar outro volume. Dalgún xeito, vai tratar moitas das cousas que aparecen en Todo chega desde o mar pero, neste acaso, vai ter elementos moi autobiográficos, moi persoais. Pero claro que seguirei na música!