Un verán de músicas

Estamos agora mesmo situados na recta final dun verán cargado de éxito e de efervescencia en canto a festivais e postas en directo de propostas musicais galegas en moitos currunchos do país. Trátase/tratouse do verán desta volta á normalidade despois de xa demasiados meses de restricións, cancelacións, contaxios, curvas e demais palabras que nos últimos tempos se fixeron presentes e protagonistas totais do noso día a día tanto socialmente coma tamén culturalmente. Así chegamos a esta especie de nova pantalla social e musical cunha clara e evidente exaltación e, incluso por momentos, sobreexposición de actos e actuacións moitas veces abrigadas na subvención, na axuda directa das institucións e co fenómeno Xacobeo rondando arredor e obrando nalgúns círculos e circuítos o aparente milagre. E, desde logo, non imos ser nós, o diaño –e o Apóstolo que nos libre–, quen vaia criticar as axudas á cultura e mais á música, sexan estas no nome de quen sexan, e moito máis aínda vendo o valor exponencial do que significa tal escaparate para a nosa escena, aínda co risco de quedar pendurada de fíos que se un día se cortan, vaia vostede saber en que situación festivaleira nos deixa.

En todo caso, e maís aló destas cuestións, foi este verán do 2022 unha xeira na cal a música galega goleou en cada partido, por usamosr o termo futbolístico; a xeira non xa da descuberta senón a da constatación de que a nosa música é de primeira e pode estar cóbado con cóbado no máis alto de calquera palco e compartindo actuación con calquera proposta chegada de fóra por moi grande que teña a letra no cartaz. Unha situación que asemella mudar moito do que acontecía nun pasado non tan lonxano e que non ten outro culpable que o propio público que asistiu aos eventos, quizais empurrados por saíren da casa, do confinamento, dun pasado recente que arrepía, ou directamente da plataforma de turno nunha pantalla que xa aborrece, adentrándose nos recintos dos festivais e dándose cos cornos co grupo que naquel momento estaba a debullar o seu repertorio enriba do palco. Situación perfecta, moita xente no público e moita calidade nas propostas musicais do país nunha fórmula que só podía dar un resultado: auténtica sorpresa e evidente respecto e posta en valor da nosa música.

Mais aínda así, non todo poden ser flores para os nosos programadores pois a porcentaxe de propostas galegas nos festivais galegos e nas programacións galegas deixa aínda moito que desexar a pesar de todo o antes falado. En moitos festivais nin o dez por cento da programación atende ao que sería o criterio lóxico e, se me apuras, incluso político e moralmente obrigatorio tendo en conta que moitas desas programacións viven e beben do público, da axuda e mais dos cartos de todas e todos os galegos. Quedémonos pois coa parte que lle toca á nosa escena cargada ata as canizas de calidade e repartindo rotundidade e personalidade cun monllo de propostas que, neste verán, foron auténticas alfaias brillando nos escenarios do noso país e convencendo e sementando cultura coa marca “feito aquí”.

Agora a agardarmos que o seguinte paso sexa a sostibilidade real e mais a maior independencia económica posible e sustentada nese público cada vez máis interesado e numeroso para manter un mapa festivaleiro galego tan necesario como imprescindible.

Iggy en Vigo

Obviamente faría falta chamar un equipo dos mellores e máis destacados biólogos para catalogar esa especie de iguana con forma de humano, ou viceversa, que hai unhas semanas se deixou ver pola Galiza máis sureña. O bicho de seu, por particular e extraordinario, aínda daría seguro para ter ao departamento de calquera universidade que se precie botándolle horas e concluíndo que, dende logo, o tal James Newell Osterberg, máis coñecido polo seu alcume artístico de Iggy Pop, é un deses músicos para darlle de comer aparte.

Dende Detroit, e con aqueles Stooges, igual inventou o punk antes de ser tal xa finais dos anos sesenta, nunha mestura de raiba rockeira e pose glam que rebentaba tímpanos e moralidade a partes iguais e sen moitas concesións ao politicamente correcto. Pouco durou aquel conxunto, tres discazos e poucos máis anos, aínda que algunha reunión posterior houbo mentres o noso querido bicho continuou unha carreira que até hoxe chegou. Firmou algúns albúms e algunhas cancións que aí quedarán para sempre na cultura popular de todo o planeta, pero iso xa o sabedes, e nos seus directos demoledores deixou e deixa talento escénico e excepcional profundidade vocal alén de pasear ese seu estraño, enigmático e magnético esquelete ante unha audiencia que case sempre queda asolagada ante tal ver coma quen a un museo de arte natural vai pasar unhas horas.

E en Vigo tamén foi así no peirao de Trasatlánticos hai un días. Forza da natureza tal cal furacán rockeiro, lascivo, agre e tamén doce, persoal e auténtico. E os anos pasan e aos seus 75 anda algo máis engurrado a peito descuberto, igual tamén un pouco máis acougado e menos eléctrico que hai unha década, mais vaia vostede saber se o asunto responde a un pasaxeiro estado cara converterse noutra cousa nun momento de metamorfose animal que nós claramente descoñecemos. O dito, chamen aos biólogos.