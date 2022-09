Caldeirón, proxecto no que estivo moi presente Paco Souto no seu vieiro fundacional, tomou a decisión de reeditar a súa obra. Desta volta preséntanos aquel As árvores do incesto que no ano 1994 saíra gañadora do Premio Espiral Maior de poesía. Se a intención é volver á obra de Souto, tamén é verdade que estas reminiscencias poéticas nos levan á poesía que se facía na época, polo que este proxecto de Caldeirón nos facilita o reencontró non só dun autor, senón que tamén a lembranza das tendencias e circunstancias presentes na poesía galega naquela altura. A estrutura do poemario é a dun prólogo do autor que viría sendo o poema “O xardín”, un corpo central representado pola sección que dá nome ao libro e un epílogo final que relembra todo o anunciado ao longo do poemario.

Desde un punto de vista conceptual o amor e a morte están moi presentes na liña temática enganduxada progresivamente ao longo de todo o texto. A cuestión é que ese amor ten un tratamento distinto. Lonxe de quedar nun amor ortodoxo na súa presentación, mesmo esperable, Paco Souto preséntao dende a polémica dun amor fóra do que son as leis e canons amatorios, mesmo sociais dados a este elemento. É un amor que, na súa condición de incestuoso, entra en conflito e, polo tanto deixa un ronsel de circunstancias que van dende a paixón máis absoluta ata a dor, incomprensión e mesmo vinganza. Todo un dioivo, ou como el diría, un vendaval de sentimentos, experiencias e evocacións que estoupan para que a propia natureza se revele. Cremos que foi valente neste aspecto o autor. A outra cuestión importantísima, moi relacionada coa primeira, é a presenza constante da morte. Na tendencia ao choque do amor fóra da “normalidade moral”, a epifanía da morte é unha consecuencia posible. Polo tanto, atopámonos nun diálogo entre as forzas máis clásicas do Eros e Thánatos. Segunda obra de Paco Souto, enriquecida con elementos plásticos da súa propia autoría que amosan unha madureza e forza lírica merecentes de reedición en homenaxe a un home que deu tanto pola cultura do País. Alegrámonos que se dea a coñecer non só a súa obra, senón que dalgunha maneira tamén ao persoeiro que tan vizoso traxecto vital lle regalou a Galicia. SOUTO, Paco, As árvores do incesto, Caldeirón, Malpica, 2022, PVP. 9€