Tres novelas texanas

Katherine Anne Porter (1890-1980), tres veces candidata ao Nobel, gañadora do premio Pultizer e do National Book Award, é a grande escritora de Texas. Xornalista, autora de contos e de novelas, aparece agora en galego, da man de Cartoné Irmás, e traducida por Celia Recarey Rendo. Cabalo baio, xinete pálido é o título que comentamos, título que agrupa tres novelas breves, de sino tráxico: A vella mortalidade trata dunha familia do sur, que asfixia co seu pasado unha moza –Miranda– disposta a vivir a súa vida sen romanticismos. Este personaxe reaparece na terceira novela, Cabalo baio, xinete pálido, relato relacionado coa experiencia da autora en 1918, ano da gripe española, da que foi vítima, e co tema da guerra, derivado da relación entre Miranda, agora periodista en plena mocidade, e un soldado novo. No medio aparece O viño do mediodía, cun extraño sueco que aparece nunha granxa e ao que, despois de varios anos, virá buscar un caza-recompensas, provocando unha traxedia insoportable.

Katherine Anne Porter escribe cun estilo fluído, fermoso e transparente, lévanos por territorios urbanos e rurais, e crea personaxes difíciles de esquecer, como o sueco señor Holton, capaz de perder o norte por mor dunha harmónica. No relato que lle dá título ao libro, con orixe nun espiritual das plantacións, combina ademais as escenas realistas con outras de carácter onírico, ás que non é allea a experiencia da autora cando estivo no estado beatífico dos que se aproximaron ás portas da morte. Nos tres relatos predomina un ton pesimista, por causa dun pasado que pesa en exceso e polas poucas expectativas que se bosquexan no horizonte dos personaxes. PORTER, Katherine Anna, Cabalo baio, xinete pálido (trad. Celia Recarey), Cartoné Irmás, Santiago, 2022, PVP. 15,5 €